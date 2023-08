Qué dijo Haaland del enojo de Guardiola en pleno campo de juego: “Se molestó porque…”

Manchester City comenzó de gran manera la Premier League tras golear al Burnley en Turf Moor, pero lo que más llamó la atención fue el tenso cruzo que mantuvieron Pep Guardiola y Erling Haaland cuando finalizó la primera parte del encuentro jugado ayer.

Una vez consumado el triunfo, el entrenador español le bajó el tono a la polémica. "Él quiere el balón todo el tiempo. Pero a veces, tenés que ser más paciente para encontrar el momento correcto. No estoy frustrado y él tampoco, esto sucede en el fútbol. No hay que dramatizar", explicó Pep y el delantero también dijo lo suyo.

"Se molestó un poco porque yo le grité a Bernardo Silva tras no pasarme el balón. No hay ningún problema. Esto es lo que quiero, quiero este hambre. Después de ganar el triplete hace dos meses, en el primer partido de la temporada, ganando 2-0 y él se pone así, me encanta", dijo Haaland.

Además, agregó: "Estoy orgulloso de jugar para Guardiola. No creo que haya una persona más indicada que él para dirigirme como un joven jugador. No se olviden, todavía soy joven. Tengo que seguir trabajando y escuchar al caos que hay alrededor mío".