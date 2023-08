Qué dijo Martino sobre el supuesto interés del Inter Miami en contratar a Armani y Enzo Pérez

El Inter Miami de Gerardo Martino y con Lionel Messi como figura se enfrentará este viernes con Charlotte FC en el estadio DRV PNK, en el marco de los cuartos de e final de la Leagues Cup. El partido se disputará a partir de las 21:30 y será transmitido por la plataforma Apple TV.

El Tata Martino dispondrá de los mismos once, con Messi desde el arranque, que derrotaron al Dallas FC por penales luego de igualar 4 a 4 en el tiempo reglamentario con un doblete del rosarino. Durante una conferencia de prensa, el DT se refirió al desempeño de la defensa del Inter Miami: "Lo que yo expresé el otro día, respecto a las cualidades del equipo de mitad de cancha hacia adelante y los déficits que podemos tener de mitad de cancha hacia atrás, tienen una corrección fundamentalmente en el trabajo. No es una solución por cambio de nombres. Se soluciona con mayor cantidad de trabajo, más tiempo".

Martino sobre Armani y Enzo Pérez

En otro pasaje de la conferencia, el entrenador se refirió a la posibilidad de que el Inter Miami se vea interesado en sumar a Franco Armani y Enzo Pérez, los dos capitantes de River que quedaron eliminados de la Copa Libertadores el martes pasado. "Hacer una apreciación de si me gustan Fran y Enzo está de más. Porque son jugadores de extensa trayectoria en un altísimo nivel. Son futbolistas muy respetables. Acá el mercado de pases cerró hace una semana y se habla mucho en Argentina. En 30 días podríamos haber armado entre 4 o 5 equipos con los jugadores que se nombraron y el problema es que después me toca aclarar cosas que no genero. Las noticias están allá y yo vivo acá".

Luego, se refirió a su trabajo al mando del equipo estadounidense: "Hay un cuerpo técnico que empezó a trabajar hace 40 días o un poco menos, en medio de un torneo que es desgastante, que nos encuentra jugando cada tres o cuatro días. Indudablemente que lo que uno normalmente pueda hacer a lo largo de una semana entera de trabajo, nosotros hace tiempo no lo tenemos".

Por último, respecto al liderazgo de Messi, Martino indicó: "Creo que los últimos años de Leo hemos visto mucho de esto. En realidad ahora no está haciendo ni más ni menos que lo que vimos hace siete meses en la Copa del Mundo. Y otra cosa que también pasa es ratificar con hechos algo que dijo apenas llegó: vengo a competir y venimos a ver si podemos ganar ".