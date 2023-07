El efusivo gesto de Enzo Pérez a los hinchas de River tras la agresión a Wanchope

Enzo Pérez fue protagonista central en la victoria de River ante Colón en el Monumental. El volante todavía no define su futuro y los hinchas millonarios pidieron a gritos que no se vaya. Pero, además, fue el primero en poner la cara cuando comenzaron a tirarle cosas a Wanchope Ábila mientras el ex Boca calentaba para ingresar.

Se acercó al sector desde donde arrojaron una tijera, y hasta la base de una botella de vidrio, y puso su dedo en la sien para pedirle a los fanáticos que piensen. Luego comenzó a decirles que no lo sigan haciendo y cerró pidiendo calma para evitar mayores problemas tanto para los rivales como para el club.

"Ole, lé, ola, lá, Enzo es de River y de River no se va", cantaron al unísono un total de 86 mil hinchas y acto seguido, la hinchada continuó con un estridente: "¡Enzo, Enzo, Enzo!". Pérez, de 37 años, tiene contrato hasta diciembre de este año y no avanzó con la dirigencia que encabeza Jorge Brito para renovarlo al menos por una temporada más.

El mendocino no se expidió al respecto, mientras en los pasillos del Monumental corre el rumor del posible interés de Inter Miami de Estados Unidos por sumarlo al plantel que tendrá como máxima figura a Lionel Messi.