La terminante decisión del presidente del PSG con Mbappé tras su coqueteo con el Real Madrid

Tras el alejamiento de Christophe Galtier, el París Saint Germain finalmente confirmó su próximo entrenador, Luis Enrique, quien ya fue presentado al mando del equipo que ya no tendrá en sus filas al argentino Lionel Messi, y podría quedarse con la otra máxima figura del plantel, el francés Kylian Mbappé.

El futbolista campeón del mundo en 2018 alertó a los directivos del PSG en junio pasado cuando comunicó que no ejercería su opción de extender el contrato hasta 2025 y motivó a la dirigencia a buscar su salida anticipada por intermedio de una venta, para evitar que se vaya libre la temporada que viene.

Nasser Al-Khelaïfi presentó a Luis Enrique.

En el medio, surgieron varios rumores de traspaso pero el más fuerte llegó proveniente desde Real Madrid. Sin definiciones al respecto, el jugador debe presentarse en los próximos días al inicio de los entrenamientos al mando del español Luis Enrique, quien se refirió a él en la conferencia de prensa de la presentación oficial. "Cuento con todos los jugadores con contrato", sentenció.

Sin embargo, el que dejó la frase más fuerte de la conferencia fue el presidente de la institución, Nasser Al-Khelaïfi quien manifestó: "Mi posición es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian (Mbappé) quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”.

A la tajante sentencia y ultimátum, el qatarí agregó: "Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro".