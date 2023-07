La picante "acusación" de un ídolo de Boca a River: "Nos quieren imitar y hace 5 años que regalan entradas"

Enrique Hrabina, referente importante de la historia de Boca, habló en las últimas horas y arremetió sin filtro contra River. El popular Quique recordó, entre otras cosas, lo que pasó en la final de la Copa Libertadores que terminó jugándose en Madrid, dijo que es uno de los más beneficiados con los arbitrajes y aseguró que regalan entradas para que el Monumental luzca lleno.

"Nos quieren imitar pero igualar jamás. Están regalando entradas hace cinco años. Además, la pasión que la tiene el hincha de Boca no la tiene nadie. 86 mil entradas no regalan, deben regalar 20 mil. Hay 20 mil personas que no pagan el abono y les regalan las entradas", dijo en diálogo con Radio La Red.

Hrabina no se guardó nada.

Luego, además de reconocer que juega bien, expresó que es ayudado por los fallos arbitrales: "Juega bien, pero que lo ayudan no hay ninguna duda. River está jugando un buen fútbol, mejor que Boca, pero si después te cobran un penal a los 45 minutos del segundo tiempo que es mancha..."

"Los jugadores de River están entrenados para tirarse en todas, y no les cobran los penales en contra, le siguen dando una mano. Me tienen podrido. River juega bien, pero lo ayudan", dijo con tono molesto y agregó: "Por el campeonato Boca no está bien y te ponen un domingo a las 21.30. Algo increíble. Y en la Copa Libertadores ya estaba clasificado, River tuvo que sufrir hasta el último minuto y también con ayudín. Está queriendo igualar en títulos a Boca, todavía no puede y está haciendo cosas desesperadamente".

Para cerrar, recordó lo ocurrido en la previa de la revancha de la Copa Libertadores 2018 que se terminó jugando en el Santiago Bernabéu de Madrid y que quedó en manos del River de Marcelo Gallardo: "Casi matan a todo el plantel de Boca y van a jugar a Madrid, ¿a vos te parece?". Polémico.