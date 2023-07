La tremenda sentencia de un ex número 5 del mundo sobre Alcaraz: “Puede parecer una locura, pero es mejor que…”

Carlos Alcaraz comienza este lunes su trigésima primera semana como número 1 del mundo y, a sus 20 años y casi 3 meses, continúa erigido como el único jugador que con esa edad ha estado en lo más alto de la ATP y ya es el decimosexto, en términos globales, con una estancia más prolongada como líder del circuito.

Su victoria en Wimbledon, ante Novak Djokovic, fue para muchos el inicio de una nueva era ya que hasta el propio serbio se sorprendió por la rápida adaptación del español a la hierba. Quien no se sorprendió fue Jimmy Arias, exnúmero cinco del mundo, quien realizó una contundente sentencia sobre el murciano en el podcast 'Inside-In' de Tennis Channel.

Nole y Carlos, antes de la final de Wimbledon.

"Antes de la final de Wimbledon, un par de personas me preguntaron y dije, y esto puede parecer una locura, pero Alcaraz en su mejor nivel es mejor que nadie. Es mejor que Djokovic, Djokovic no puede llegar al nivel que alcanza Alcaraz. Este es el mejor nivel que he visto nunca, él en su mejor momento", dijo.

Luego, en la misma línea, siguió: "No sabía si iba a poder lograrlo en una final de Wimbledon contra Djokovic, pero también sabía que estaría más relajado que en Roland Garros. Tiene las armas ofensivas de Federer, tiene el corazón de Nadal por lo que hemos visto. Quiero decir, ¿cómo saca el juego final en Wimbledon, jugando contra Djokovic?".

"Hizo todos los primeros servicios y Djokovic falló una devolución y aún así no lo desconcertó de ninguna manera. Es muy extraño para mí decir que el mejor jugador de todos los tiempos no es tan bueno como este chico de 20 años. Pero miras a Alcaraz y no sé cómo lo ha hecho tan rápido. De alguna manera tomó al 'Big Three' y combinó todas sus fortalezas y las puso en sí mismo", cerró.

El jugador murciano, tras conquistar este año seis títulos, el más reciente de ellos el de Wimbledon, disfruta de unos días de vacaciones pero ya con la mente puesta en la gira americana, que le llevará a disputar los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati, a partir del 7 de agosto, y seguidamente el Abierto de Estados Unidos, en el que defenderá el trofeo ganado en 2022.