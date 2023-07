La fulminante frase del coach de Djokovic sobre el dominio de Alcaraz: "Esas historias son..."

Pasó un mes del histórico triunfo de Carlos Alcaraz sobre Novak Djokovic en Wimbledon, pero la final dejó un debate que se da día a día en las redes y en los diferentes medios del mundo: ¿hubo un antes y un después en el tenis tras ese partido en el All England? Muchos aseguran que sí, pero el coach del serbio, Goran Ivanisevic, cree que es una "estupidez".

En diálogo con el sitio balcánico Sportske Novost, el entrenador del máximo ganador de Grand Slams echó por tierra el concepto de cambio de era tras el título de Alcaraz. Esta frase del extenista no fue en defensa de su discípulo, sino que para enaltecer a otros jugadores que ya le dieron batalla a Nole: "El cambio no llegó con Carlos, sino que desde hace seis o siete años con Daniil Medvedev (NdR: el ruso venció a Djokovic en la final del US Open 2021), Andrey Rublev y Denis Shapovalov", explicó.

Djokovic y Alcaraz, las grandes caras del tenis.

Luego, Ivanisevic agregó: "Lógicamente, también están Alcaraz, Jannik Sinner y Holger Rune. Pero, de nuevo, esas historias ya son un poco estúpidas. Novak sigue siendo el único 'dinosaurio' entre los mayores, el resto son todos jóvenes. Es una secuencia normal, pero todavía hay algo que preguntar a los mayores".

Por otra parte, marcó una diferencia entre los integrantes de la Next Gen que van por el trono del serbio: "Alcaraz es una historia por sí mismo, y Sinner es el único que puede amenazarlo en el US Open, junto con Novak. El juego que tiene Sinner no está a la altura de Alcaraz y han tenido partidos muy interesantes hasta el momento", afirmó de cara al Grand Slam de Flushing Meadows.

Djokovic bajo la atenta mirada de Ivanisevic.

Como cada vez que le preguntan sobre el español, el entrenador de Djokovic se deshizo en elogios al hablar del joven de 20 años, número uno del mundo y campeón vigente de US Open: "Como persona es fenomenal, y como jugador ni hablo, es un milagro. La energía que trae a la cancha, la forma en que juega... Siempre está sonriendo, incluso cuando pierde, es increíble", destacó por último.