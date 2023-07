El sincericidio de Benedetto en un comentario a Chiquito Romero en Instagram: “Me…”

Darío Benedetto fue noticia ayer, pero no por hacer un gol, si no por el penal que cometió durante el partido de Boca ante Independiente. El xeneize ganaba por la mínima, cuando Pipa bajó par ayudar a sus compañeros en un ataque del rojo, se tiró al piso para cortar un centro pero la pelota dio en su mano derecha y el juez del encuentro no dudó en cobrar la pena máxima.

El posteo de Benedetto.

Luego, Sergio Romero ahogó el grito de Independiente al atajar el disparo de Martín Cauteruccio y el delantero le agradeció de una manera muy particular en su cuenta de Instagram. "Me salvaste pequeño", escribió Benedetto sobre una imagen que había subido Chiquito donde aparecen abrazados celebrando la atajada del ex Selección argentina.

Tras el partido, Pipa no brindó declaraciones pero sí lo hizo Romero quien expresó. "Gracias a Dios, hoy se pudo colaborar para mantener el arco en cero y seguir sumando, que es lo más importante", expresó tras la victoria y además tuvo tiempo para referirse al arribo de Edinson Cavani al club: "Se va a encontrar con un jugador super profesional, un jugador que vive para el fútbol".

"Es un profesional increíble, una gran persona. Seguramente viene a sumar, que es lo más importante para nosotros que venga a sumar. Sabemos que esta camiseta es pesada pero con un tipo con esa trayectoria no le va a pesar. Va a traer su experiencia también para que los más jóvenes entiendan cómo se trabaja para algún día poder despegar", expresó Romero.

Antes de asumir su serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo, el Xeneize concluyó su participación en el torneo local con la aceptable producción de 44 puntos, que lo confirman en zona de clasificación para las copas internacionales del año próximo.