Qué dijo Mainero de la insólita jugada del anillo que terminó en gol de Boca

Guido Mainero fue el protagonista principal de los principales medios durante la jornada del lunes. El futbolista de Sarmiento de Junín ingresó en el complemento en la derrota de su equipo ante Boca y se posó en el centro de la escena. El árbitro lo vio jugando con un anillo y lo obligó a salir del campo de juego para que se lo quite. De esa jugada, vino el segundo gol del dueño de casa.

En horas de la tarde el delantero dialogó con Radio La Red y se refirió a la desafortunada jugada que, entre otras cosas, provocó el fuerte enojo del director técnico del equipo visitante. “Renegamos un poco con el anillo, pero pudimos sacarlo rápido, a tiempo”, comenzó.

LLEGÓ EL SEGUNDO DE BOCA uD83DuDD35uD83DuDFE1



Luis Vázquez manejó la contra, habilitó a Medina, que definió con el arco solo y anotó el 2-0 del Xeneize ante Sarmiento.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FfxIbMSGzv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 3, 2023

Sobre las imágenes que circularon en los diferentes programas deportivos, Mainero soltó: "Hoy me di cuenta que el árbitro había hecho la seña para que entre, pero no nos dimos cuenta. No pensé que me iba a dar para entrar en ese momento, supuse que no me iba a dar la orden atacando. Cuando la agarra Vázquez ahí me di cuenta que me hizo la seña”. Además, añadió: “Da mucha bronca porque viene el segundo gol y habíamos estado haciendo un buen partido”.

Para finalizar, el futbolista de Sarmiento sentenció: “Era el anillo de compromiso, hace seis o siete años que lo tengo, justamente hace media hora me mandó la fotógrafa de Sarmiento que en el entretiempo lo tenía tapado. Me pongo una venda y arriba una cinta, siempre jugué de esa forma y nunca había tenido problema. Entre sacarme y ponerme la ropa, se me debe haber salido y no me di cuenta”.