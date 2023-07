Las tres duras bajas que tendrá la Selección argentina de básquet en el Preolímpico

El golpazo que significó no haber clasificado al Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas no sana para el básquet argentino. Mientras 32 países se preparan para la cita de septiembre y octubre, el subcampeón del mundo no será parte de la fiesta. No obstante, la vida sigue y la Selección argentina ya piensa en lo que será el Preolímpico de las Américas, a disputarse en Santiago del Estero. Para ello, la CAB anunció la prelista de 16 jugadores convocados por Pablo Prigioni, que no contará con tres de sus máximas figuras.

La lista de convocados de la Selección argentina de básquet

Sin el trampolín del Mundial, el Alma se jugará su pase a los Juegos Olímpicos 2024 en dos instancias. La primera será este certamen sudamericano entre aquellos equipos que no clasificaron a la Copa del Mundo. Allí, deberá salir campeón para clasificarse a uno de los cuatro torneos de repechaje, en el que los mejores países sin boleto a París se enfrentarán para terminar de armar el cuadro.

Para este primer paso, Prigioni contará con Facundo Campazzo y Gabriel Deck, sus principales dos figuras. El Tortuga era duda por una lesión ligamentaria que sufrió en la semifinal de la Euroliga pasada, pero sería de la partida en principio.

Vildoza, una de las bajas sensibles de la Selección

Sin embargo, no estarán Nicolás Laprovíttola, estrella del Barcelona campeón de España, y Marcos Delía, uno de los capitanes de la Selección argentina. Tampoco forma parte de la convocatoria Leandro Bolmaro, quien busca definir su futuro tras su paso por el Tenerife español.

Por otra parte, Prigioni sorprendió al convocar a los juveniles Lee Aaliya (Gimnasia y Esgrima de La Plata) y Santiago Trouet (Universidad de San Diego, EE.UU.), quienes se erigieron en figuras del combinado U19 que acaba de conseguir el quinto puesto en el Mundial de la categoría que se celebró en Hungría.

Laprovíttola fue pieza clave del Barcelona campeón de la ACB

Los convocados son: Lee Aaliya (Gimnasia La Plata), Gonzalo Bressán (sin club), Nicolás Brussino (Gran Canaria, España), Francisco Cáffaro (Universidad de Santa Clara, EE.UU.), Facundo Campazzo (Estrella Roja, Serbia), Tomás Chapero (Algeciras, España), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos, España), Gabriel Deck (Real Madrid, España), Carlos Delfino (Libertas Pesaro, Italia), Juan Francisco Fernández (Fuenlabrada, España), Máximo Fjellerup (Basquet Girona, España), Patricio Garino (Basquet Girona, España), Juan Ignacio Marcos (Lleida, España), Lucio Redivo (UEB Cividale, Italia), Santiago Trouet (Universidad de San Diego, EE.UU.) y Luca Vildoza (Panathinaikos, Grecia).

Delia jugó la última temporada en el BC Wolves de Lituania.

El combinado argentino iniciará la preparación el sábado 15 en la ciudad española de Alicante. Y el martes 25 tendrá su primer amistoso cuando enfrente al representativo de la Federación Catalana en el Pabellón Nou Congost de Manresa.

Una vez culminado ese ensayo, la delegación argentina volverá a Alicante para disputar otros dos nuevos amistosos ante rivales a definir los días viernes 28 y martes 1 de agosto, respectivamente. Posteriormente, el equipo albiceleste sostendrá otros dos ensayos: viernes 4 ante República Checa en Praga y sábado 5 frente a Letonia, en Riga.

uD83CuDF1FuD83EuDD48 @LeeAaliya en el 2° Quinteto Ideal del Mundial U19 con estos promedios



uD83DuDD25 17,1 puntos

uD83DuDCDD 56% de campo

uD83DuDE4C 9,0 rebotes

? 2,1 tapones

uD83EuDDE4 1,3 robos

uD83DuDCCA 20,6 valoración@NextGenHoops pic.twitter.com/XNGLedb5It — Argentina Básquet (@cabboficial) July 3, 2023

El Preclasificatorio Olímpico se jugará en Santiago del Estero entre el lunes 14 y domingo 20 en el estadio Ciudad de la capital provincial y en el Vicente Rosales, de la localidad de La Banda. El equipo argentino se medirá sucesivamente por el grupo A frente a Panamá (lunes 14), Bahamas (miércoles 16) y Cuba (jueves 17), todos en el estadio Ciudad. La zona B, con sede en La Banda, estará compuesta por Uruguay, Islas Vírgenes, Chile y Colombia.

Fuente: Télam