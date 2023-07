La llamativa frase de Damonte tras la derrota de Sarmiento ante Boca: “Nos cansamos de hacer…”

Sarmiento de Junín se retiró con las manos vacías de la Bombonera luego de la derrota 2-0 ante Boca. Post partido quien enfrentó los micrófonos y dialogó con los medios fue Israel Damonte. El director técnico del Verde no ocultó si enojo y apuntó contra la actitud de sus jugadores.

Para comenzar, el DT manifestó: "Estoy bastante caliente por cómo se da, creo que hicimos un gran esfuerzo, un buen partido, controlado, controladísimo. No tenían la pelota, no podían entrar, sabíamos que íbamos a tener alguna contra para atacarlos con jugadas rápidas y transiciones. Tuvimos la más clara del PT, la de Melano, respondió bien Romero; en el ST tuvimos la de Melano y Gondou".

Más adelante, Damonte siguió expresando su bronca: "Nos aburrimos de hacer las cosas bien, fútbol profesional, Primera, con estos rivales tenés que hacer las cosas bien. Pueden jugar bien y te ganan; pueden jugar mal y te ganan igual. Nosotros nunca ganamos jugando mal. Nos ganaron con goles de contra, la que tuvieron la metieron, son detalles que contra esta clase de equipos los pagás".

"Hoy tuvimos errores y está bien que hayamos perdido, porque pese a que hicimos algunas cosas bien, tuvimos errores y los pagamos. Ellos tuvieron errores, pero la pelota de Gondou se fue afuera. No pudimos exponer al rival. En la que nos equivocamos nosotros, una jugada fácil, perdimos la pelota, nos agarraron mal parados, hicieron una contra perfecta, tres toques y gol. Podíamos jugar tres días que con Boca teniendo la pelota no nos iban a hacer un gol. Pase a pase los controlamos bien, las claras fueron nuestras, pero nos aburrimos de hacer las cosas bien", añadió el DT de Sarmiento.

Para finalizar, al ser consultado sobre la particular jugada del anillo de la cual deriva el segundo gol de Boca, Damonte sentenció: "Lo que vieron. ¿Qué vieron? Nada, tenía un anillo y se tuvo que sacar el anillo. Y en esta clase de partidos y contra un árbitro como Silvio Trucco, que está con la lupa, te la encuentran. Tenía razón, no puede jugar con anillos, ni con cadenitas, ni con gorro. Y creo que gorro no, con zapatillas sí. Tenés un anillo, no podés jugar. Te lo encuentran, uno menos y nos hicieron un gol donde quedamos mal parados por eso"