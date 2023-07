El tremendo guiño a Boca de uno de los jugadores más buscados por Riquelme: "Es una locura el estadio y la..."

Con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en el bolsillo, Boca se prepara para afrontar el mercado de pases de la mejor manera posible. El equipo de Jorge Almirón buscará la tan anhelada jerarquía para, de una vez por todas, lograr alzar el trofeo por séptima vez en su historia.

En este contexto, uno de los jugadores más buscados en el último tiempo quedó libre y podría aterrizar en Brandsen 805. Se trata de Roger Martínez, quien es el del gusto de Juan Román Riquelme y en las últimas semanas le puso punto final a su estadía en el América de México.

En su diálogo con el diario As, el colombiano le envió un guiño al mundo Xeneize: "Sinceramente que Boca es una cosa loca, ¿no? por decirlo así. Es una locura lo que es la afición, el estadio, todo y siempre estoy agradecido con Román por el apoyo y por el interés que siempre han mostrado en mí"

A la hora de explicar el motivo por el que nunca llegaron a buen puerto las negociaciones, Martínez soltó: "En los momentos que me buscaron las cosas no dependían de mí, desafortunadamente no dependían de mí. Pero bueno ahora vamos a ver qué puede pasar, sinceramente analizaremos las cosas que vengan, analizaremos bien y con el favor de Dios tomar la mejor decisión, pero estoy muy agradecido con Román, me siento un privilegiado que siempre se interesa en mí"

"Yo me siento un privilegiado de que una persona como Riquelme se interese en mí. Sinceramente que es algo por lo que me siento un agradecido y la verdad que yo pienso que a cualquier jugador le gustaría jugar en Boca, sinceramente que sería algo muy bonito para cualquier jugador", sentenció Roger Martínez.