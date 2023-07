Qué dijo Yamila Rodríguez, la jugadora tildada de ser 'anti Messi', tras el empate de Argentina: "Siento que..."

La delantera del Palmeiras, Yamila Rodríguez, que ingresó en el complemento en el empate ante Sudáfrica por la fase de grupos del Mundial Femenino, aclaró que siempre quiere lo mejor para Argentina, luego de ser señalada como 'anti Messi' por el hecho de tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo y criticar al astro argentino con filosos posteos en las rede sociales.

"Siempre quiero lo mejor para Argentina y para mi equipo. Si la Argentina no sufre no es Argentina, pero siento que si nos daban cinco minutos más lo podíamos dar vuelta, porque veía al equipo que estaba con todo, que no podíamos quedarnos así. Más allá de eso, feliz porque pudimos remontar el partido y empatarlo. La clave fue el corazón, garra, lo remontamos juntas", expresó.

La jugadora que estuvo en el ojo de la tormenta.

Rodríguez, quien asistió a Núñez para el segundo gol, manifestó que el conjunto nacional supo remontar el resultado y agregó: "Nada es imposible. Ahora es fundamental descansar bien para el último partido". "Vi el gol por la pantalla y dije 'está loca'. Había que pegarle así al arco, feliz por Argentina y por ella en lo personal, que se lo merece", cerró la ex Boca.

Yamila vivió días complicados por las constantes críticas por idolatrar a Ronaldo y escribió un sentido posteo para pedir que no la sigan atacando por su decisión: "Por favor, basta; no la estoy pasando bien. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias. Destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele".

Sin embargo, tras su descargo, comenzar a aparecer publicaciones que había realizado tiempo atrás donde apuntaba sin piedad contra el capitán argentino. Rodríguez fue la goleadora de la última Copa América, en la que Argentina logró el cupo mundialista, y está disputando su primera Copa del Mundo con la camiseta de la Selección.