La sinceridad del DT de la Selección femenina tras la gran remontada ante Sudáfrica: “Estamos tristes por…”

Cuando Sudáfrica se puso 2-0, muchos imaginaron lo peor para la Selección argentina en el Mundial Femenino. No obstante, las jugadoras confiaron hasta el final, remontaron el resultado con muchísimo carácter y hasta pudieron ganarlo en los últimos minutos. Esto fue destacado por el DT, Germán Portanova, quien también reconoció su decepción por no haber podido llevarse la primera victoria en la historia de las Copas del Mundo.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Albiceleste se mostró orgulloso por la reacción de sus dirigidas: "Admiro el amor propio de estas jugadoras, esa lucha constante, la predisposición para crecer. Fue emocionante verlas buscando un resultado. No tuvimos miedo a la derrota, siempre buscamos al arco rival", expresó.

Germán Portanova: "En el entretiempo les dije que se sacaran esa mochila tan grande de la presión. Que jueguen y disfruten".

No obstante, Portanova se lamentó por no poder haber hecho el partido que planearon: "Hoy se hizo un partido muy atractivo, pero el plan inicial no era ir palo por palo. El resultado parcial nos llevó a eso", agregó.

En esta línea, el DT de la Selección argentina remarcó que la meta sigue siendo ganar un partido, la gran deuda pendiente de la historia en los Mundiales: "El objetivo no cambia. Estamos tristes de no haber logrado esa posibilidad de quedar en la historia", sentenció.

Por último, Portanova concluyó que este empate servirá para seguir con el crecimiento de la Albiceleste: "Sabemos que tenemos que corregir cosas. Todo esto es aprendizaje, nos ayuda mucho".