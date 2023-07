La inesperada sentencia del padre de Djokovic sobre su retiro: "El final no ha llegado, pero..."

No ha sido una temporada fácil para los amantes del tenis. Al retiro de Roger Federer, quien le puso punto final a su carrera debido a las lesiones que lo tuvieron a maltraer los últimos meses, se le sumó la declaración de Rafael Nadal anunciando que en 2024 colgará la raqueta. Como si eso fuera poco, en las últimas horas una declaración sobre Novak Djokovic terminó por encender las alarmas.

En este caso fue Srdjan, padre del actual número dos del ranking mundial de la ATP, quien fue el encargado de soltar la frase que puso en alerta a los fanáticos. En un fragmento del documental sobre la vida del serbio, llamado "Historias no contadas", se refirió a este tema.

Srdjan Djokovic habló sobre la posible fecha de su hijo, Novak.

Para comenzar, manifestó: "Me la imagino como una despedida lenta pero segura. El final todavía no ha llegado, pero en un año y medio digamos… Ese sería mi deseo como padre. Llevo un tiempo pensando que debería haber dejado este trabajo tan difícil, que tanto exige física y mentalmente, sobre todo para Novak que ya le ha dedicado treinta años de su vida, siempre con el pie en el acelerador. No ha tenido tiempo para otras cosas".

Por último, sobre este tema, el padre de Novak Djokovic sentenció: "Diría que ya cumplió todos los deseos que tenía para él hace siete u ocho años. Todo lo que ha venido después ha sido una increíble bonificación. El tenis es solo una parte de su vida, no toda su vida, y espero que también sea reconocido por lo que logrará después de que termine su carrera, una vez que deje el mundo del tenis, lo que espero que suceda el próximo año".

Mientras las declaraciones de Srdjan le dan la vuelta al mundo, el serbio decidió no participar del Masters 1000 de Toronto. El evento comenzará el próximo 7 de agosto y Nole no asistirá debido a una fatiga muscular. "Siempre he disfrutado de mi estancia en Canadá, pero después de hablar con mi equipo, creemos que esta es la decisión correcta", contó en un comunicado.