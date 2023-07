Bochini destrozó a Holan en medio del rumor sobre un posible regreso a Independiente: "Pedir su vuelta sería..."

Independiente no logra la regularidad en la Liga Profesional de Fútbol de la mano de su entrenador Ricardo Zielinski, que aún así sacó una serie de buenos resultados que le permitieron al Rojo no estar en la situación alarmante que estaba hace unos meses, en relación al descenso.

A falta del partido ante Boca Juniors en el cierre de la actual competencia, la dirigencia y el DT ya proyectan los refuerzos necesarios para consolidar un plantel competitivo. Parece que en la Comisión Directiva están convencidos con el trabajo del Ruso, pero aún así, esta semana comenzó a circular el rumor sobre un posible regreso de Ariel Holan a la dirección técnica.

Hola fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente.

Quien se refirió a esta posibilidad este jueves fue el ídolo de la institución, Ricardo Bochini, quien fue muy crítico con el exentrenador campeón de la Copa Sudamericana. "Eso de Holan no sé quién es que lo instaló. Es algo increíble porque la verdad es que todos los que estuvimos ahí sabemos lo que pasó en Independiente. Lo dijo hace poco Milito. Lo dijo Bertoni en su momento. Lo dije yo antes. Todo este problema económico que tiene Independiente hoy vino de Holan anteriormente. Así que espero que la gente no se confunda por un campeonato o una copa, más cuando Holan ya tenía todo el equipo armado. Porque no es que trajo jugadores y armó un plantel. Esos jugadores los trajo Milito o venían de las Divisiones Inferiores", señaló Bochini.

Entrevistado por Marcelo Benedetto en el programa Cómo te va de DSports Radio, el exfutbolista añadió: "Cuando dirigió ese equipo lo hizo jugar bien y salió campeón, pero cuando salió campeón y los jugadores se vendieron, todos los que trajo después no rindió ninguno y después quedó toda esa deuda. Viene de ahí, cuando Holan, con Hidalgo (Fernando, su representante), manejaron el club".

Bochini criticó duramente a Holan.

Después, sin soltar el acelerador, se refirió a la postura que tomó el exentrenador para con él mismo: "Nosotros habíamos apoyado totalmente a Holan cuando empezó, con Santoro, Pavoni y Bertoni, porque él nos convocó para hacer un Consejo de Fútbol. Después cuando ganó la Sudamericana se olvidó de todo e hizo lo que quiso. Y para mí hizo todo mal. Por eso no sé quién es el que pide por su vuelta, porque eso ya sería no tener memoria".

Por último, respaldo al actual DT: "Zielinski es el técnico para este momento pero ahora va a tener que demostrar con los jugadores nuevos. La gente de Independiente lo está esperando".