Bomba: oficializaron el regreso de un histórico piloto y lo celebran los fanáticos del Turismo Carretera

Cuando hace días se deslizó la posibilidad de que Agustín Canapino regrese a Argentina a correr las fechas finales del Turismo Carretera, fue el propio arrecifeño quien intentó ponerle paños fríos al rumor. "Soy sincero, de eso no hay nada confirmado, ni cerca de confirmarse tampoco. Prefiero no hablar del tema porque no hay nada confirmado", había confesado en su momento.

A partir de este miércoles, el piloto argentino que compite en la IndyCar no tendrá nada que desmentir porque su tan ansiado regreso finalmente se oficializó, generando todo un cimbronazo en el deporte motor argentino.

El gran regreso tiene día confirmado . El piloto de 33 años estará compitiendo en el TC de Buenos Aires, el 19 y 20 de agosto, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Agustín Canapino vuelve al TC



Este viernes se anuncia su regreso en Tecnópolis.



uD83DuDDD2? https://t.co/jyPs0lWLRI@AgustinCanapino @juncoshollinger pic.twitter.com/qWHXfuIKnF — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) July 26, 2023

De esta manera, Canapino, que es tetracampeón de la categoría (2010, 2017, 2018 y 2019 con Chevrolet), volverá a competir en el Turismo Carretera. Su regreso fue confirmado por la ACTC en una publicación en sus redes sociales, que asegura: "El actual piloto del Juncos Hollinger, quien compite en la IndyCar, vuelve al Turismo Carretera junto al Equipo JP Carrera para correr en la última fecha de la etapa regular en el Autódromo de Buenos Aires".

El próximo viernes desde las 13 ofrecerá una conferencia de prensa en Tecnópolis, de la cual participarán el propio piloto (desde EE.UU.), Hugo Mazzacane (presidente de la ACTC) y Ricardo Juncos (copropietario y jefe de de equipo del Juncos Hollinger Racing). El piloto lleva disputadas 12 carreras en lo que va del 2023 en el IndyCar. En su última presentación, finalizó 26°.