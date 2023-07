Turf: Kennedy Back hizo temblar al hipódromo

El deporte de los reyes de la provincia de Mendoza dio una nueva muestra de su enorme poder de convocatoria. Más de 35.000 personas asistieron hoy a la Catedral, para disfrutar de una verdadera fiesta. El gran ganador de la jornada fue el bueno de Kennedy Back, quien se impuso con notable solvencia en el Clásico “Santo Patrono Santiago”.

La carrera más importante y convocante del oeste argentino volvió a dar claras muestras de su vigencia. La programación ofreció un total de diez competencias. La dirigencia y los trabajadores del Hipódromo armaron una muy buena jornada y el resultado fue por demás positivo.

La gran estrella del día fue el bueno de Kennedy Back, quien ya había ganado por varios cuerpos el Clásico “Vendimia” de este año. Hoy el pupilo de Florindo Catapano volvió a ganar por varios cuerpos (10) e impuso un nuevo récord para 2200 metros (2’ 14” 2/5). Todos registros excepcionales para un caballo que se consagró como el mejor de la provincia de Mendoza.

El marco impactante de cada año. FOTO: Maximiliano Ríos.

El desarrollo de la competencia tuvo a United Channel en la vanguardia desde el vamos, con Ultra Famoso en segundo lugar y Kennedy Back alternando con Piccolo Veloce en la tercera colocación. Cuando abandonaron la recta de enfrente, Piccolo Veloce y Ultra Famoso luchaban por el primer puesto y Kennedy Back comenzaba con su “acecho”. Antes de ingresar al tiro derecho final el luego ganador dominó con facilidad y así se encomendó al disco. En los últimos metros de la competencia el representante de la caballeriza porteña Almina se dedicó a estirar cuerpos sobre sus rivales. Al final fueron diez sobre Master Kas, que corrió como un león y terminó arribando en segundo lugar. Tercero quedó Martignac (a la cabeza de Master Kas) y cuarto fue Ultra Famoso.

FOTO: Maximiliano Ríos/MDZ.

Kennedy Back está al cuidado de Florindo Catapano y contó con la conducción del porteño Kevin Banegas (uno de los jinetes más ganadores en los hipódromos centrales en la actualidad). Al término de la carrera el jockey decía: “El caballo largó muy bien y se puso muy cómodo rápido. La verdad es que venía jugando en todos lados. Cerca de la señal de los 1000 metros lo fui poniendo de a poquito y pasó de largo”. Y al respecto de ganar una carrera tan importante agregaba: “Estoy muy contento, me gusta salir mucho salir al interior. Tengo que agradecer al cuidador Catapano y a la gente de Mendoza porque me atendieron muy bien”.

Más de 35.000 personas estuvieron en el Hipódromo. FOTO: Maximiliano Ríos.

En la previa el ganador estaba señalado como gran favorito y en la pista el hijo de John F. Kennedy dejó muy en claro que era muy superior a sus rivales. El público disfrutó de su victoria y por supuesto aplaudió su enorme demostración.

Emper Wey, también en tiempo récord

Otro de los triunfos brillantes de la jornada fue el obtenido por las buena de Emper Wey, en el Clásico “Casino de Mendoza” (disputado sobre 1200 metros). La hija de Skagway venció por uno y medio cuerpos a sanjuanino Overlord en el tiempo récord de 1’ 10” 3/5 para doce cuadras (récord). De esta forma Emper Wey quedó consagrada como la ligera del momento en Mendoza. La representante de la caballeriza El Aljibe, es entrenada por “Pato” Taini y fue conducida al triunfo por Walter Escudero. Vaya desde aquí un gran reconocimiento y felicitaciones para ese gran equipo de trabajo. Sigan festejando que se lo merecen muchachos…

FOTO: Maximiliano Ríos.

Río Franco en gran faena de campos

El valiente Río Franco fue el ganador del Clásico “Gobierno de Mendoza”, competencia disputada sobre la milla. El hijo de Interdetto luchó a lo bueno con Pablinho (el favorito) para terminar venciéndolo por media cabeza en un tiempo de 1’ 36” para 1600 metros. El gran artífice del triunfo de Río Franco fue el aprendiz local Facundo Campos, quien lo corrió con mucho rigor y finalmente pudo lograr una victoria para recordar.

Sky Motors en los Potrillos

El clásico reservado para potrillos de tres años quedó en poder de Sky Motor (Falling Sky). El pensionista de Florindo Catapano (doblete clásico) doblegó por cinco cuerpos a Pasta de Bueno y dejó en claro que está listo para ser una de las estrellas de la temporada de los potrillos. El ganador fue conducido por el experimentado Daniel Gómez.

Vecinal Key en la cuadrera grande

La jornada del Santo Patrono Santiago contó con dos cuadreras de alto nivel. En la primera el triunfo fue para Vecinal Key sobre Faraón (por la cabeza). De esta manera se produjo el primer triunfo del joven jinete Lautaro Búccaro en el Hipódromo de Mendoza. Ganó una muy linda carrera Vecinal Key, la cual fue largamente celebrada por el clan Buccaro (vaya otra felicitación para todos ellos).

Hilacha en el cierre

En la última corta del día, nuevamente hubo bandera verde. Esta vez el triunfo fue para Hilacha (por ventaja mínima sobre Endiablado Have). El festejo esta vez quedó en manos de la querida familia Becerra. Fue un gran cierre para una jornada que no tuvo fallas.

El crack del día

En esta oportunidad la chapa de figura de la reunión quedó en poder del jockey Daniel Gómez. El jinete se impuso en cuatro de las diez carreras disputadas (incluso ganó el clásico de potrillos con Sky Motor). Gran presente para uno de los profesionales más respetados de la provincia.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputará el domingo 6 de agosto.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD CIUDAD DE MENDOZA” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORM’S KING 57 D. Gómez

2° TESTA 58 R. Argüello 6 cpos

3° GALÁN RIG 55 J. Gómez 1 cpo

4° FANTASTICHORSE 58 L. Flecha 2 ½ cpos

5° IMBATIDO 55 E. Gaete pczo

6° NUBARRÓN HOWC 55 W. Escudero 1 cpo

7° MONTE COLBRUM 57 J. E. Alves S. 8 cpos

8° URBAN BLACK 57 S. Quinteros 4 cpos

U° DANIEL JUNIOR 57 D. Ledesma 1 cpo

No corrieron (1) ANDES NEVADOS. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 4,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,05. Dividendo de la Trifecta: $ 13. Tiempo: 1’ 12”. Por: Storm Mayor y She’ll Help You, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE JUNÍN” - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOVELY LETTER 59 D. Gómez

2° UNA PANDITA 55 F. Campos 1 cpo

3° SUAVE SILVER 55 J. E. Alves S. 2 ½ cpos

4° STORM REVENGE 57 S. Quinteros ¾ cpo

5° LUZ CAUTIVA 55 W. Escudero ½ cbza

U° JOSEFINA HOWC 55 E. Gaete 2 cpos

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 2,75. Dividendo de la Combinada: $ 3,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,70. Tiempo: 1’ 19” 2/5. Por: In The Dark y Lista Escolar, de 4 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “CONSTANZO (2022)” – (Cat. Interior) – 1200 metros

1° RITA SALVAJE 55 W. Escudero

2° TAME IMPALA 57 D. Gómez 4 cpos

3° AUGUSTA NATIONAL 57 J. Cano 8 cpos

4° CORROCHOSA 55 J. Gómez 17 cpos

U° SOBERBIA QUEEN (*) 55 N. Aguirre s/aprec.

(*) No largó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,55. Dividendo de la Combinada: $ 20,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 12,20. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Vástago Salvaje y Red Amber, de 4 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita.

4 ta carrera

Premio: “UTTA - OSPAT” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GRILLO MAYOR 59 D. Gómez

2° ANDA CONMIGO 58 F. Riquelme 4 cpos

3° ÓRFEBRE JOY 53 S. Quinteros 1 ½ cpos

4° BOLLANI 59 J. Luna ½ cpo

5° MR BECKHAM 56 C. López ¾ cpo

6° MASTER DE HONOR 55 J. E. Alves S. pczo

7° IT’S JHON 53 E. Sosa 4 cpos

8° SEÑOR EDUARDO 55 F. Campos 2 cpos

U° MAKYMAN 55 D. Ledesma 22 cpos

No corrieron: (4) MAGNET CURL. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 43,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,60.Dividendo de la Trifecta: $ 95,90. Tiempo: 1’ 24” 2/5. Por: Storm Mayor y Grilla Light, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Isabel. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Clásico: “INDEPENDENCIA” – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SKY MOTOR 56 D. Gómez

2° PASTA DE BUENO 57 L. Flecha 5 cpos

3° UNA TALENTOSA 55 J. Paoloni 2 cpos

4° PORTO CRUZ 56 N. Aguirre 4 cpos

5° MODACCAMO 56 C. López 6 ½ cpos

U° MECEDOR 57 R. Argüello 8 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ xxx. Dividendo de la Combinada: $ xxx. Dividendo de la Imperfecta: $ xxx. Tiempo: 1’ 25” 1/5. Por: Falling Sky y Motor Woman, de 3 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: El Principiante. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA” – (Categoría Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RÍO FRANCO 60.5 F. Campos

2° PABLINHO 60.5 K. Banegas ½ cbza

3° SEBI MORO 60.5 D. Gómez 4 cpos

4° LUCKMAN 60.5 E. Sosa ¾ cpo

5° ALL ENGLAND 60.5 N. Aguirre 4 cpos

6° CHOICE HERO 60.5 J. E. Alves S. 2 ½ cpos

7° YOCO EMBRUJADO 60.5 D. Ledesma 2 cpos

U° CHANGEOVER DAYS 60.5 F. Riquelme 21 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,45. Dividendo de la Combinada: $ 10,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,45. Dividendo de la Trifecta: $ 22,70. Tiempo: 1’ 36”. Por: Interdetto y Bonjoy, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Cerrilos de Salta.

7 ma carrera

Clásico: “CASINO DE MENDOZA” - (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPER WEY 57 W. Escudero

2° OVERLORD 60 J. Luna 1 ½ cpos

3° MOST PUNTANO 60 J. E. Alves S. 2 ½ cpos

4° MAGNIFICIENT 60 F. Campos ¾ cpo

5° OPTIMIST BOY 60 N. Aguirre 2 ½ cpos

6° BRABANTE 60 S. Quinteros 3 ½ cpos

7° ANSINNA 57 D. Ledesma 2 cpos

8° PORCHY 60 R. Argüello 2 cpos

9° VAPORETTO INC 60 D. Gómez ¾ cpo

10° ZAAHIR 60 F. Riquelme 1 ½ cpos

11° RAPADITO 60 C. López 2 cpos

U° LOU BIZARRO 60 J. Paolini s/aprec

No corrieron: (3) TÉMPANO SAM, (6) CITY THE GLORY. Dividendo del Ganador: $ 4,05. Dividendo de la Combinada: $ 210,85. Dividendo de la imperfecta: $ 28,80. Dividendo de la Trifecta: $ 529,25. Tiempo: 1’ 10” 3/5 (Récord). Por: Skagway y Shade Emper, de 5 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “SANTO PATRONO SANTIAGO CUADRERO” - (Extraoficial) - 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VECINAL KEY 58 L. Búccaro

2° FARAÓN 58 R. Becerra cbza

3° DOÑA MANUELA INC 58 J. E. Alves S. hocico

4° EASING AND GLORY 58 N. Aguirre ½ cpo

5° EMPERADOR LAKE 59 M. Junco 1 cpo

U° DESEADA 58 E. Escudero ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,60. Dividendo de la Combinada: $ 39,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 16,55. Dividendo de la Trifecta: $ 85,60. Tiempo: 24” 1/5. Cuidador: M. Grando. Stud: JF. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Clásico: “SANTO PATRONO SANTIAGO” – (Categoría Interior) – 2200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° KENNEDY BACK 61 K. Banegas

2° MASTER KAS 61 D. Ledesma 10 cpos

3° MARTIGNAC 61 D. Gómez cbza

4° ULTRA FAMOSO 61 J. Cano 2 cpos

5° BELLACO SONG 61 J. Gómez 5 ½ cpos

6° PICCOLO VELOCE 61 J. E. Alves S. 4 ½ cpos

7° ARCHIMBOLDO 60 J. Luna 4 cpos

8° RAYO VALLECANO 61 E. Sosa 4 ½ cpos

9° ROLLING STONES 61 C. López 1 cpo

U° UNITED CHANNEL 61 F. Riquelme s/aprec

No corrieron: (11) FORASTEIRO. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 33,30. Dividendo de la imperfecta: $ 22,20. Dividendo de la Trifecta: $ 482,40. Tiempo: 2’ 14” 2/5 (Récord). Por: John F Kennedy y Strike Back, de 5 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Almina (Buenos Aires). Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

10ma carrera

Clásico: “LA PAZ MUNICIPIO” - (Extraoficial) - 315 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HILACHA 60 R. Becerra

2° ENDIABLADO HAVE 60 L. Escudero v/mínima

3° DESCONFIADITO 60 J. Ortíz pczo

U° CAMBIO PORAY 60 R. Bermúdez 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 13,25. Tiempo: 17” 2/5 (Récord). Cuidador: R. Becerra. Stud: Alex. Sport de El Relator / Noticias de Turf.