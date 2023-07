Por qué Santiago Carreras es el jugador de Los Pumas a tener en cuenta en el Mundial de Francia 2023

El 8 de septiembre terminará la espera y comenzará el Mundial de Rugby 2023 en Francia. Será la décima edición del torneo más importante del deporte de la ovalada. El seleccionado argentino, Los Pumas, integra el Grupo D, junto a Inglaterra, Japón, Samoa y Chile. El certamen se jugará en el mismo país en que se consiguió la hazaña más importante en la historia del rugby argentino: la medalla de bronce en 2007. El objetivo del equipo que dirige el australiano Michael Cheika será volver a tener un Mundial exitoso.

El entrenador, que era asesor externo, asumió como head coach de Los Pumas en marzo de 2022, tras la renuncia de Mario Ledesma. El ex entrenador de los Wallabies ya había compartido staff técnico con el Bocha en varios equipos. Entre ellos, Australia, Waratahs y Stade Français. Desde su llegada al mando del elenco nacional, el subcampeón del mundo en 2015 estuvo presente en 12 encuentros, de los cuales ganó cinco y perdió siete. Entre los triunfos se destaca uno ante los All Blacks en Nueva Zelanda, una goleada a los Wallabies y un éxito ante Inglaterra en Twickenham.

Michael Cheika le da mucha importancia al rol de los conductores en sus equipos. Hoy por hoy, la pareja de medios que en la previa se perfila como la titular es la de Tomás Cubelli y Santiago Carreras. Este último, quien fue reubicado en esa posición por Mario Ledesma en 2021, en los distintos seleccionados argentinos se había desempeñado como wing o fullback. Cheika sostuvo a Carreras como número 10 de Los Pumas, y el cordobés respondió. Al principio fue cuestionado por no ser un apertura natural, como Nicolás Sánchez o Benjamín Urdapilleta, pero luego demostró su capacidad para cumplir la función de lanzador, potenciada por sus habilidades típicas de un fullback, como el juego aéreo, la velocidad y la evasión.

Santiago Carreras demostró su capacidad para cumplir la función de lanzador. (Foto: @santi_carreras)

Si bien Santiago Carreras jugó como apertura en las juveniles de Córdoba Athletic, su club de origen, la decisión de Mario Ledesma de darle la camiseta 10 de Los Pumas por primera vez nada más y nada menos que ante los All Blacks fue bastante llamativa. El Negro se ganó su oportunidad por su polifuncionalidad en la línea, sumado a algunas lesiones en el puesto y niveles bajos en el seleccionado. Su rendimiento siempre fue bueno, con un proceso de adaptación a la posición claro. Tal fue su consolidación como apertura, que en su club actual, Gloucester de Inglaterra, también se encargó de ser el conductor del equipo.

Carreras le aporta herramientas fundamentales a Michael Cheika. Es un jugador con buena conducción, buen pase, velocidad y desequilibrio. Además, pudo incorporar destrezas específicas del puesto, como la visión de juego, la toma de decisiones y la patada. No tiene el estilo de apertura tradicional como los últimos conductores de Los Pumas, pero brinda un factor extra con sus habilidades físicas. El jugador surgido de Córdoba Athletic participará en su segunda Copa del Mundo, luego de haber formado parte del seleccionado en Japón 2019, donde se dio el gusto de apoyar un try.

Santiago Carreras también demostró habilidades típicas de un fullback, como el juego aéreo, la velocidad y la evasión. (Foto: @santi_carreras)

Durante la temporada pasada, Santiago Carreras disputó 20 encuentros para Gloucester, entre la Premiership de Inglaterra y la Champions Cup. Terminó la campaña con 74 puntos, incluidos cuatro tries con los Cherry and White. Si bien su equipo no fue protagonista en las competencias en las que participó, el argentino se consolidó en el XV inicial. También se ganó su lugar en el equipo titular de Los Pumas. En lo que va del ciclo Cheika, dio el presente en los 12 encuentros que se jugaron; 11 como titular y uno como reserva. El cordobés anotó tres conquistas.

Tras un flojo comienzo del año mundialista ante Nueva Zelanda (12-41) en Mendoza, por la primera fecha del Rugby Championship, Los Pumas revirtieron la imagen con un gran triunfo a domicilio ante Australia (34-31). El elenco de Michael Cheika cerrará su participación en el torneo el próximo sábado, ante Sudáfrica en el Emirates Airline Park de Johannesburgo, en búsqueda de llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo de Francia. El entrenador australiano tiene el desafío de afianzar el equipo de cara a la cita máxima, y que los jugadores sumen rodaje importante de cara al certamen. Lo cierto es que el conjunto argentino ya tiene la mente puesta en un 2023 muy competitivo, con la ilusión de volver a hacer historia en Francia, como se hizo en 2007 con aquel inolvidable tercer puesto.

*Marco Nigro, periodista de RugBeat.

Instagram: @rugbeat_

Canal de YouTube: RugBeat