Fórmula 1: el sincericidio de Lewis Hamilton tras quedar afuera del podio en Hungría

Lewis Hamilton desperdició una inmejorable chande de volver a la victoria en la Fórmula 1. El siete veces campeón le arrebató la pole a Max Verstappen el sábado, pero todo se derrumbó a pocos metros de comenzar la competencia ya que una mala salida le hizo perder puestos que no pudo recuperar. Finalmente fue cuarto en Hungría y reveló qué ocurrió.

“No fue la peor largada que tuve, obviamente la de Max fue mejor. Tuve un poco de derrape, entonces Max estaba en el interior, me apisonó hacia el exterior y me dejé engañar por los dos McLaren. Después de eso, simplemente no era lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de los demás”, expresó reconociendo su equivocación.

El posteo de Lewis tras completar el fin de semana.

Sobre el rendimiento del Mercedes, volvió a ser critico: "En general, tenemos más ala trasera que el resto, como puede ser Red Bull, por ejemplo. Parece que tienen más carga aerodinámica en su fondo plano. Soy muy repetitivo, no paro de repetir al equipo de que necesitamos ir en esa dirección. No me importa si es con el coche de este año o ya con el de 2024".

"Estamos muy lejos de derrotar a los Red Bull en ritmo de carrera y ahora también estamos detrás de los McLaren. Tenemos que seguir apretando. Sabía que no iba a poder ganar hoy y ya me habían dicho desde el equipo que sería medio segundo más lento que ellos. La victoria se me había escapado, pero quizá podría haber terminado tercero", continuó Lewis.

Para cerrar, Hamilton rescató lo positivo que le dejó el fin de semana: "Voy a quedarme con lo positivo de la qualy: fue una actuación excepcional del equipo llevarnos hasta ahí, fue realmente increíble que batiéramos a todos en la clasificación. Eso demuestra que fue una vuelta increíble, a pesar de que no teníamos el mejor coche. Tenemos que seguir trabajando duro".