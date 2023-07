La terminante decisión que PSG evalúa tomar si Mbappé no renueva contrato

Desde el regreso de Kylian Mbappé a los entrenamientos del PSG, el delantero no ha comunicado decisión alguna sobre su futuro y los directivos de la institución están perdiendo la paciencia. En el acto donde fue presentado Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi fue claro y envió un ultimátum que ya se venció, por lo que el tiempo se agota y podrían haber consecuencias para Kiki.

De hecho, en declaraciones realizadas en las últimas horas, el presidente le tiró algunos dardos al decir que "el club es más grande que cualquiera aquí. Incluso más grande que yo. Deberían estar orgullosos de eso y deberían beneficiarse de ello. Tienen todo para triunfar aquí. No falta nada. Es necesario trabajar duro. Quiero divertirme cuando veo a mi equipo".

Al-Khelaifi tomaría represalias si Mbappé no renueva.

"También hay que respetar a nuestra afición, a nuestros patrocinadores. La relación no siempre fue fácil la temporada pasada, es cierto, pero lo que quiero es que respeten a la afición desde el primer partido. Después de los partidos, quiero que vayan a ver a los aficionados. Pagan para venir a verlos, para apoyarlos. Tienen que respetar eso, incluso si ha sido difícil a veces", agregó.

Desde el entorno del delantero estrella de la selección francesa no dan certezas de la decisión que adoptará sobre su continuidad en el equipo y, si la respuesta no llega en las próximas horas, el sitio 'The Athletic reveló que "si no renueva ni tampoco decide salir, el PSG no descarta la posibilidad de sentar al delantero la próxima temporada y que no juegue minutos".

La dirigencia, además, quedó molesta por las frases que días atrás expresó Mbappé y eso también rompió la relación del futbolista con algunos integrantes del plantel ya que se puso por encima de ellos al decir "trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui el mejor jugador y goleador por quinto año seguido en la Ligue 1". Se vienen horas y días agitados en un PSG que, ni con la salida de Lionel Messi, pudo descomprimir el tenso ambiente que se vive puertas adentro.