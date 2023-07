El “sincericidio” del Pity Martínez cuando le pidieron que regrese a River: “Si vuelvo voy al…”

Gonzalo "Pity" Martínez fue uno de los invitados especiales que tuvo el duelo entre River y Estudiantes, que consagró al equipo de Martín Demichelis como campeón de la Liga Profesional. El mendocino se ganó a la gente millonaria por sus goles, sobre todo el de Madrid en la final con Boca, y cada vez que aparece por el Monumental los hinchas le piden que vuelta.

El volante, actualmente recuperándose de una lesión sufrida en el Al Nassr de Arabia Saudita, se quedó a disfrutar de la fiesta post partido y Agustín Palavecino le hizo un particular pedido. "Volvé, no te hagas el bol…", le dijo el ex Platense y la respuesta del Pity fue por demás sincera: "Voy al banco si vuelvo".

En su paso por River, entre 2015 y 2019, Martínez jugó 162 partidos, anotó 35 goles, repartió 34 asistencias y ganó ocho títulos, todos en la era de Marcelo Gallardo. Días atrás, salió a la luz la información de que el club donde también juega Cristiano Ronaldo pretende ceder al futbolista quien sufrió una lesión en el ligamento colateral externo de la rodilla derecha en febrero pasado.

El dato fue revelado por el sitio local Arriyadiyah, que explicó que el contrato anual de Martínez, con vigencia hasta el 30 de junio de 2024, es de 4.500.000 dólares, y el Al Nassr es consciente de que ningún otro club podría afrontar ese monto por el futbolista que debería estar de regreso a las canchas en septiembre próximo.