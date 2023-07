El tremendo elogio de una gloria del rugby para Rodrigo Isgró

El debut de Rodrigo Isgró en Los Pumas este sábado ante los Wallabies dejó sensaciones más que positivas. El oriundo de Mendoza Rugby pasó de jugar en el Seven al XV en un lapso de tiempo breve y ya empezó a dar qué hablar en el ambiente internacional. Tras sus primeros pasos en el Rugby Championship 2023, el wing de la Argentina cautivó la mirada de varios referentes, tal como es el caso de Felipe Contepomi, actual entrenador de backs del combinado albiceleste.

Contepomi bancó fuerte a Isgró.

El excapitán de la Selección se deshizo en elogios hacia la joven promesa mendocina y lo llenó de flores: "Para él es un desafío enorme pasar del Seven al XV. No conozco jugadores que lo hagan de un fin de semana al otro. Me sorprendió su capacidad de adaptación". Luego agregó: "No sé cuándo fue su último partido de XV, y debutó contra Australia. Se preparó mucho e hizo un gran partido".

Para cerrar, el ex jugador de la Selección argentina aseguró: "Tiene una gran capacidad de adaptación y aprendizaje. Jugó un partido increíble. Él sabe que tiene que seguir mejorando, pero muy bien. Tiene unos dotes físicos importantes que lo ayudan a hacer la adaptación, pero me saco el sombrero".