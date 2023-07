El “sincericidio” del DT de Cruz Azul sobre Messi a días de enfrentarlo: “Si puedo pedirle una…”

Lionel Messi ya tuvo su presentación oficial en el Inter Miami y se espera que juegue su primer partido ante el Cruz Azul, el viernes próximo, en el marco de la Leagues Cup.

El experimentado entrenador de la "Máquina Cementera", Ricardo "Tuca" Ferretti, brindó declaraciones a la prensa en la que se refirió al astro argentino, de quien manifestó tener admiración.

Sobre el duelo que los enfrentará el 21 de julio, Ferretti señaló: “El boleto costaba 30 dólares y ahora pasó a costar 600, esto es el ‘efecto Messi’. Tuve oportunidad de enfrentar a Lionel con la selección mexicana y yo creo que los jugadores le tienen respeto porque hay un reconocimiento".

Luego, confesó su deseo de tener un recuerdo de Messi y brindó un elogio: "Es un súper jugador. A lo mejor me saco una foto con mi hijo con él, si me da chances". Además, valoró su aspecto humano: "Este es el gusto y la motivación, por lo que representa a nivel futbolístico, pero también en el ser humano. Él es ejemplar como ser humano y súper ejemplar como futbolista”.

Pelea con un periodista

"Si van a hablar de mí, hablen con seguridad. Una cosa es que me critiquen cómo dirijo y cómo juegan mis equipos, pero difamarme no lo acepto. Es mentira lo que dicen y no lo pueden comprobar", disparó Ferretti en conferencia, visiblemente molesto con la prensa.

Un periodista de la cadena televisiva TUDN mencionó una supuesta ausencia del entrenador brasileño, nacionalizado mexicano, a las prácticas del equipo durante la última semana. "Si ustedes pueden comprobarlo, yo me quedo con la boca callada. Yo no soy chismoso", avisó el exseleccionador mexicano en tres ocasiones.

"Como hombre me tengo que hacer respetar y no permito lo que andan diciendo. Sos un mentiroso y me estás difamando. En otros países lo que ustedes hacen es motivo de una demanda", apuntó contra un representante de un medio gráfico.