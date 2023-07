La lapidaria frase del DT de Australia tras la caída agónica ante Los Pumas: “Es una derrota…”

Los Pumas dieron un golpe tremendo en Sídney y le ganaron a los Wallabies en una de las últimas jugadas del partido. El try de Juan Martín González será recordado por mucho tiempo en el rugby argentino, pero calará hondo en una Australia que registra dos derrotas en dos partidos y preocupa de cara al Mundial de Francia.

Las primeras semanas de Eddie Jones como entrenador del conjunto australiano no fueron fáciles. Tras la paliza sufrida ante Sudáfrica, los oceánicos sufrieron un duro e inesperado tropiezo ante Argentina en el Western Sydney Stadium. Por eso, el ex coach de Japón e Inglaterra se lamentó por la caída ante los de Michael Cheika: "No es un partido que deberíamos haber perdido, es una derrota fea", expresó.

En conferencia de prensa, Jones, que tuvo una explosiva reacción ante la amarilla de Arnold, admitió que los Wallabies no encuentran su mejor versión por la cantidad de jugadores que están recuperándose de problemas físicos. Sin embargo, admitió: "Por eso, no estamos donde deberíamos estar, pero igualmente no es excusa para lo de hoy".

Los Wallabies no lo podían creer: cayeron ante Los Pumas como locales.

Por otra parte, el entrenador de 63 años analizó la posible razón para explicar la derrota ante Los Pumas por 34 a 31: "De nuevo, no presionamos lo suficiente con nuestra defensa. Tenemos que tomar mejores decisiones con la pelota y ver cómo podemos superar líneas más fácilmente", sentenció.

Ahora, Australia jugará ante los All Blacks, su histórico rival, en la difícil misión de levantar cabeza ante su gente. Tras dos jornadas, los Wallabies están últimos en el Rugby Championship.