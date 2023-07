El futuro de Dibu Martínez: dos grandes de Europa se disputan al arquero campeón del mundo

Desde que terminó el Mundial de Qatar 2022, varios jugadores de la Selección argentina fueron vinculados con un posible salto a diferentes grandes de Europa. Uno de ellos es Dibu Martínez, figura del Aston Villa que dejó en claro que desea jugar en la Champions League. Por eso, dos equipos importantes de la Premier League se disputarían el pase del campeón del mundo.

El marplatense tiene un nombre totalmente arraigado al fútbol inglés. Luego de muchas cesiones, el Dibu la rompió en el Arsenal en 2020 y pasó al Aston Villa, equipo que le garantizaba la titularidad. Allí se convirtió en figura, pero la Copa del Mundo le dio una caché particular para volver a acercarse a los equipos del Big Six. De hecho, tanto Manchester United como Chelsea estarían en la puja por el arquero de 30 años.

Dibu Martínez en el Monumental

Así lo confirmó el diario The Guardian. En primer lugar, los Red Devils dejaron libre a David De Gea tras más de una década defendiendo el arco de Old Trafford. La sorpresiva salida del español (no por el hecho en sí, sino por las formas) provocó que el United tenga que salir al mercado a reemplazar una de sus figuras y uno de sus objetivos sería Martínez. Allí sería compañero de Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho.

Por otra parte, el Chelsea de Mauricio Pochettino está en medio de una limpieza fuerte y una de las bajas fue Edouard Mendy, arquero campeón de la Champions League 20/21. Aunque todavía tiene al español Kepa, el DT argentino habría apuntado al Dibu como su candidato a ocupar el puesto. El punto en contra que tienen los Blues de Enzo Fernández es que no jugarán ningún tipo de competencia europea, mientras que los Red Devils estarán en la disputa por la Orejona y el Aston Villa disputará la Conference League.

Una postal repetida: el Dibu salva al Aston Villa.

Pese al interés de estos pesos pesados, la salida del arquero de la Selección argentina no sería un trámite. De acuerdo con The Guardian, los Villanos pedirían hasta 20 millones de libras por los servicios del marplatense.