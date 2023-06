La tremenda sentencia de Germán Cano sobre River tras vencer a Fluminense: "Por todo lo que viene haciendo es..."

River Plate logró sacar adelante uno de los partidos más importantes del semestre, no solo por la magnitud del rival, sino porque necesitaba sí o sí de una victoria para que no depende de resultados ajenos la clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores. Venció por 2 a 0 al Fluminense de Brasil y definirá todo ante The Strongest de Bolivia en el Monumental.

Lucas Beltrán y Esequiel Barco, de penal, fueron los goleadores para River que alcanzó los 7 puntos en su zona. En el Fluminense, no pudo gravitar una de sus principales figuras, Germán Cano, quien al finalizar el partido reconoció el trabajo de su rival en diálogo con la prensa. "River tiene jugadores muy buenos. Hoy lo demostraron. Hicieron un gran partido y los felicitamos", expresó.

El equipo de Martín Demichelis fue superior en largos pasajes del partido y demostró que en los partidos difíciles (como lo hizo también en el Superclásico) sale a ser protagonista e intentar dominar a su rival.

En este sentido, el delantero argentino que es goleador en el equipo brasilero dejó una fuerte frase sobre el futuro del equipo de Demichelis y la Copa Libertadores. "Obviamente River es el candidato a ganarla por su poder económico, por todo lo que viene haciendo. Seguramente esta victoria le va a dar más confianza para todo lo que viene", vaticinó.

Sin embargo, luego se plantó y expresó para qué está su equipo: "Nosotros también vamos a competir. Es un sueño para nosotros disputar la Copa Libertadores y vamos en busca de eso. Va a ser muy competitivo y todavía sigue".