La Superliga de hockey sobre césped puso primera en Mendoza

Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada de la Superliga de hockey sobre césped tanto en el ámbito femenino como en el masculino. En esta primera etapa, los mejores equipos de Mendoza y Córdoba pelean por meterse en la próxima instancia. En Damas ya se jugaron las primeras dos fechas, mientras que los caballeros disputaron un solo partido. Hoy se definen los grupos y los cruces de Semifinales.

El torneo de mujeres tiene a la zona "A" con Murialdo a la cabeza con 6 unidades y su boleto a la próxima instancia. Las Canarias superaron 2-0 a Jockey de Córdoba en la mañana y en la tarde hicieron lo propio ante Andino, quedándose con la victoria por 1-0. El que aparece segundo es Los Tordos, que inició el día goleando a Andino por 7-0 y en la tarde igualó ante las cordobesas 2-2. De esta manera, las de Villanueva y las Azulgranas tienen prácticamente asegurado su pase a la instancia decisiva. Hoy se jugará la última fecha que tendrá el choque entre líderes y escoltas desde las 14:30 en el Estadio de Godoy Cruz. Además, Andino chocará contra Jockey en el mismo horario, pero en el Estadio Malvinas Argentinas.

Liceo busca su lugar en siguiente ronda.

La zona "B" es más pareja y tiene a Universitario de Córdoba como líder. Las de la Docta, ya clasificadas, vencieron a Liceo por 2-0 en el primer turno y luego ganaron 1-0 en el choque ante Córdoba Athletic. Liceo, el único elenco mendocino del grupo, tuvo un arranque complicado y luego se repuso con una gran goleada ante Palermo Bajo por 7-0. Las Clavas quedaron con 3 puntos, al igual que Córdoba Athletic y todo se definirá en el duelo de hoy entre estos dos conjuntos. El encuentro comenzará a las 12:50 en Godoy Cruz.

En el certamen masculino se jugó una sola fecha y a lo largo de este jueves se terminarán de definir los grupos. En la zona "A", Córdoba Athletic le ganó 3-2 a La Salle en un duelo vibrante y por el momento es el único lider. Vistalba, único mendocino, debutó con empate 3-3 ante Jockey Club y hoy irá en busca de su clasificación. En la zona "B", Alemán arrancó con el pie derecho al ganarle 2-0 a Andino, mientras que Murialdo y Universitario de Córdoba no se sacaron ventajas e igualaron 1-1.

La jornada de hoy tendrá los siguientes encuentros: Jockey vs La Salle (9:30) - Vistalba vs Córdoba Athletic (9:30) - Alemán vs Murialdo (11:10) - Andino vs Universitario de Córdoba (11:10) - La Salle vs Vistalba (16:10) - Jockey vs Córdoba Athletic (16:10) - Murialdo vs Andino (17:50) y Alemán vs Universitario de Córdoba (19:30).