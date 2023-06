La honestidad brutal de Insúa tras el pobre empate de San Lorenzo ante Palestino: “No hicimos los méritos para…”

San Lorenzo no pasó del empate ante Palestino en un encuentro que debía ganar. Ahora, el Ciclón llega a la última fecha de la Copa Sudamericana con cinco puntos sobre quince y no depende de sí mismo para clasificar a los 16avos de final. Más allá de lo que suceda ante Estudiantes de Mérida, Rubén Darío Insúa dejó en claro que su equipo no hizo lo suficiente para obtener la victoria más importante del semestre.

En conferencia de prensa, el Gallego resaltó las falencias de su equipo, algo que se repitió por tercer partido consecutivo: "Al equipo le ha faltado creatividad y precisión en los últimos pases. Ahora es un poco más complejo cuando uno no depende de uno", aseguró.

Luego, Insúa, aplaudido casi unánimemente por el Pedro Bidegain, agregó que San Lorenzo no mereció los tres puntos: "No hicimos los méritos para ganar el partido", disparó.

Por otra parte, Augusto Batalla, capitán del equipo, habló de la difícil situación del Ciclón de cara a la clasificación: "No perdemos la esperanza, sabemos que es difícil, hoy nosotros necesitábamos los tres puntos, nos duele un montón porque no queríamos esta noche con el Estadio lleno con nuestra gente irnos de esta manera, pero sin lugar a duda creo que se vio que el equipo hizo todos los intentos posibles”, explicó.

Finalmente, el arquero concluyó: "Tendremos que seguir mejorando, de cara a lo que viene, a lo queda, el campeonato, el último partido de la Copa. Con un dolor enorme".