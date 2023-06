La histórica frase de Bianchi que ilusiona a los hinchas de Vélez con su vuelta: "Volvería a dirigirlo el día que..."

Vélez vive momentos de urgencia. Tras la salida del Cacique Medina en febrero, los hinchas se encolumnaron detrás del regreso de Ricardo Gareca. Lo cierto es que la segunda etapa del Tigre en Liniers estuvo muy lejos del recuerdo de los títulos y aquel Fortín protagonista: consiguió apenas una victoria en 12 partidos y está a un punto del descenso directo. Ante el pésimo momento, los fanáticos desempolvaron una vieja frase de Carlos Bianchi, máximo ídolo de su historia, para ilusionarse con que el Virrey se "despierte de la siesta".

Bianchi junto a sus nietos en Vélez.

La relación de Bianchi con Vélez es de público conocimiento. Es el máximo goleador del club y ganó la Copa Libertadores y la intercontinental como entrenador. Pese a estos grandes hitos, el Virrey nunca regresó a su primer amor tras el bicampeonato del Apertura '95 y Clausura '96. Sin embargo, el exentrenador de Boca aseguró que solo regresaría a Liniers bajo una circunstancia en específico: "Yo había dicho que volvería a dirigirlo el día que peleara el descenso. No lo peleó y no me necesitaron", expresó en 2020.

En aquella entrevista con La Nación, Bianchi dio a conocer que nunca le quedó la espina de una segunda etapa en Vélez: "No me arrepiento de no haber vuelto. A parte salieron muchas veces campeón sin mí. Vélez no me necesitó después de que me fui, tuvo muy buenos técnicos que fueron campeones", sentenció.

No obstante, el presente del conjunto de la V azulada dista muchísimos de aquellos equipos de finales de los '90 o principios de la década pasada. Hace tiempo que Vélez no pelea un campeonato y la última Copa Libertadores, donde llegó a semifinales, es la excepción más que la regla.

Por esta razón, en Vélez mantienen la esperanza de que este sea el momento que Bianchi estaba esperando para regresar. Hoy el Fortín es uno de los seis equipos que está igualado en el descenso directo, ya que Arsenal (último de la tabla) bajaría por el promedio y liberaría el cupo de la clasificación general.

Así está la tabla general, con el descenso directo al rojo vivo.

De todas formas, parece difícil que Bianchi pueda volver a dirigir. Su última etapa en los bancos de suplentes terminó en 2014, cuando fue despedido de Boca. Además, el Virrey sonó como una posibilidad en el Xeneize tras la salida de Hugo Ibarra, pero aseguraron que "está en otra etapa de su vida".

El único motivo que mantiene viva la ilusión de los velezanos es la relación de Bianchi con el club. Al contrario de lo que sucede con Boca, el histórico entrenador suele ser visto en el palco del José Amalfitani. Por ejemplo, el Virrey estuvo presente en el último encuentro ante River. ¿Saldrá del papel de hincha y volverá como entrenador?