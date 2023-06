La desolación de Leclerc tras otra mala carrera de Ferrari en la Fórmula 1: "Es imposible de entender"

Otro fin de semana olvidable para Charles Leclerc y Ferrari. En el Gran Premio de Barcelona, el monegasco salió de los boxes, a raíz de la penalización que tomó por cambiar algunas unidades de su auto tras salir 19° en la clasificación. Con este panorama poco alentador, la misión del piloto número 1 del Cavallino Rampante era llegar a los puntos, pero ni eso pudo lograr: terminó undécimo, a más de un minuto del ganador Max Verstappen, único e indiscutido líder de la Fórmula 1.

"No sé qué estamos haciendo mal, pero algo estamos haciendo mal". En zona mixta, Leclerc aseguró que sigue sin encontrarse con el monoplaza de Ferrari, que sufrió mucho en el circuito de Montmeló: "Lamentablemente, el auto no estuvo mejor hoy. Ayer no pude conducirlo porque la parte trasera se iba por todos lados. Hoy luché mucho con la parte delantera, especialmente en el primer relevo. Pero el punto es que tenemos que trabajar mucho", expresó.

Año a año, el aspecto más importante a tener en cuenta en Barcelona es el rendimiento y el cuidado de los neumáticos. El calor catalán es abrasivo y destruye las gomas, por lo que se recomienda usar compuestos duros. Sin embargo, el monegasco ni Carlos Sainz Jr. (arrancó segundo, terminó quinto) pudieron rendir con ese rodado: "Tenemos una inconsistencia increíble. En la misma carrera montamos neumáticos del mismo compuesto dos veces y con el primer juego de duros no llegamos a ningún lado. Hicimos un esfuerzo inmenso. Y con el segundo juego lo hicimos bien. Hicimos las mismas cosas, llevo los neumáticos al límite exactamente de la misma manera. Pero tenemos enormes inconsistencias", señaló.

El Más allá de marcar los errores, Leclerc, séptimo en el Mundial de la Fórmula 1, se sinceró y reveló no entender por qué sucede esto con el SF-23: "Ciertamente, hoy es una decepción. No vi cómo fue la carrera para quien corría al frente, pero ciertamente fue una carrera difícil para ambos Ferrari hoy con los neumáticos y necesitamos aprender sobre eso porque es un problema que tenemos desde hace bastante tiempo. Por ahora es imposible de entender, porque hago exactamente lo mismo en dos trenes de compuestos idénticos, pero el vagón tiene un comportamiento completamente diferente. Y esto es algo que no entiendo, por ahora", sentenció.

Tras dos fines de semana consecutivos de carrera, la F1 tomará un descanso. El próximo Gran Premio será en Canadá el 18 de junio, por lo que Ferrari tendrá tiempo para intentar resolver todos los problemas que sufre en este 2023 gris para la Scuderia.