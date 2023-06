El tremendo elogio de Germán Cano a River antes de los octavos de la Libertadores: "Me impresionó la..."

River revirtió una situación que parecía difícil y logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario sumó diez puntos en el Grupo D, los mismos que Fluminense, y por diferencia de gol finalizó la fase de grupos en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

En este contexto, quien se refirió a la posibilidad de volver a medirse ante el elenco de Núñez en el primero de los duelos a eliminación directa fue Germán Cano. El argentino, una de las máximas figuras del elenco brasilero, fue sincero a la hora de hablar sobre los posibles cruces.

El delantero se refirió a los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Prefiero no enfrentar a River, lo veo muy fuerte. Me gusta jugar el clásico de la ciudad con Flamengo. River es el potencial candidato, tiene jugadores muy buenos y lo demuestra día a día. Me impresionó la intensidad y velocidad con la que juega", soltó uno de los goleadores de la Copa Libertadores.

Además, en su diálogo Radio Splendid AM 990, Germán Cano fue consultado sobre el presente de Lucas Beltrán, uno de los futbolistas más importantes del Millonario en lo que va del año: “Es un jugador muy rápido, decisivo y con mucho gol. Dentro de poco lo vamos a ver en otras ligas".

Para finalizar, el goleador de Fluminense se refirió a las aspiraciones de su equipo en el torneo internacional: “El club no tiene el poderío económico que tienen otros como Flamengo y Atlético Mineiro. Nosotros contamos con muchos chicos jóvenes y eso se nota, pero recuperamos los jugadores que teníamos lesionados y debemos hacernos fuertes y salir adelante. Cualquiera puede ganar, todos queremos llegar a la final y vamos a hacer todo lo posible para estar. Será difícil y vamos a ir partido tras partido".