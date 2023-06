La dura determinación de Gago con Cardona en Racing tras una frase que no le cayó nada bien

Edwin Cardona tiene un pie y medio fuera de Racing. El futbolista se ha ganado el disgusto del entrenador Fernando Gago luego de diversos episodios pero el más reciente parece haber sido la gota que rebalsó el vaso.

El colombiano aseguró hace unos días que "la idea de volver a Nacional siempre está. El sueño siempre está", en referencia a Atlético Nacional, el equipo de su país del cual surgió. "Me encantaría. No he tenido conversaciones con nadie. Ahora están en un gran momento. La verdad que Dios quiera que se pueda dar la oportunidad de volver. Hay que esperar a que termine el semestre acá (en Argentina) y ver qué opciones pueda tener uno para tomar la mejor decisión", expresó en diálogo con ESPN.

Cardona no tuvo un gran paso por Racing.

Las declaraciones no cayeron nada bien en Racing y este viernes, Gago tomó una determinación que habla por sí sola: lo excluyó de la lista de concentrados para el partido que disputará el equipo ante Banfield, en la noche de este sábado a partir de las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

Cardona fue parte de la nómina de convocados por Gago para el último partido, ante Defensa y Justicia, pero finalmente el DT lo excluyó del banco de suplentes y tuvo que ver el partido desde la platea. Parece que ese fue el gesto que necesitaba Cardona para decretar el cierre de etapa y empezar a pensar en un futuro alejado del club.

Estos son los convocados para el partido de este sábado a las 21.30, en el Cilindro, ante Banfield por la fecha 19 de la @LigaAFA.



En la misma sintonía se encuentra el entrenador que parece que ya no lo tiene en consideración, a pesar de haber reconocido lo contrario en conferencia de prensa hace unos días. Lo cierto es que para el entrenador, la realidad del equipo por Liga Profesional es apremiante y necesita de un plantel absolutamente compenetrado. De ahí que las declaraciones del colombiano, hablando de su futuro en otro club, no pasaron desapercibidas sino al contrario generaron una reacción.