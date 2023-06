Tremendas declaraciones de Tobio tras la eliminación de Huracán de la Sudamericana: “Hay compañeros que por un…”

Huracán volvió a perder, esta vez por 2-0 ante Guaraní en Paraguay por Copa Sudamericana, y quedó eliminado de la competencia continental en medio del flojo presente del equipo en el marco de la Liga Profesional de Fútbol, donde no gana desde hace 10 partidos. El entrenador Sebastián Battaglia, ni bien se consumó la derrota, renunció a su cargo.

El defensor Fernando Tobio se mostró molesto por la derrota y por la situación del plantel y lo expresó ante los micrófonos pospartido. Ni bien finalizó el encuentro, el defensor hizo un balance del partido: "Derrota dura. Venimos teniendo un semestre malo. Hay que reconocerlo. Hoy vinimos a plantear un partido para ganar y un penal te cambia todo. Una expulsión. Se hace muy difícil hacer un análisis. Lo único que rescato es que los chicos del club están poniendo la cara y a mi eso me llena de orgullo".

Luego, continuó con el concepto de "dar la cara". "Es muy difícil teniendo un plantel tan corto. Hoy vinimos a jugar una final con los chicos del club. A mi eso me llena de orgullo, trabajar con chicos, compañeros que ponen la cara. Es una situación difícil. Hace mucho no ganamos. No hay que mentirnos más, no hay que mentirle a la gente. El que quiere estar tendrá que demostrarlo y el que no tendrá que seguir por otro camino", señaló, en el primer palo de la noche hacia sus compañeros.

Luego, ya en conferencia de prensa y sin dar nombres, Tobio acusó nuevamente a sus compañeros al expresar: “Hay pibes de 19, 20 años que están poniendo la cara, mientras que otros, por un dolorcito, no viajaron”.

Huracán quedó eliminado por el certamen continental y el entrenador Sebastián Battaglia anunció su salida del cargo, luego de no poder ganar ninguno de los nueve partidos que dirigió (cuatro empates, cinco derrotas). Los futbolistas que no viajaron con el plantel y podrían ser los destinatarios de la frase de Tobio son el lateral chileno Guillermo Soto (con una entorsis de tobillo) y el mediocampista Gabriel Gudiño (con un traumatismo en el empeine).

“No es casualidad lo que está pasando por cómo afrontamos el día a día, la semana. Tenemos que ser conscientes y no mentirnos más. Para no mentirle más a la gente y a nosotros mismos”, cerró el zaguero central.