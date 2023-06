Tata Martino reveló su charla con Messi tras asumir en el Inter Miami: "Con Leo hablamos de..."

Luego de los fuertes rumores que corrieron las últimas semanas, finalmente Inter Miami confirmó al Tata Martino como su nuevo director técnico. De esta manera el DT, de último paso por la Selección de México (quedó afuera en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022), volverá a verse las caras con Lionel Messi, tras coincidir en la Selección argentina y en el Barcelona.

En conferencia de prensa, el rosarino se refirió al diálogo que tuvo con su compatriota y con Sergio Busquets, el flamante refuerzo de la institución: "Aquellos que estamos acostumbrados a competir permanentemente, podemos estar en diferentes lugares y la forma que llevamos esta carrera es una sola. Cuando hablamos con Leo y con Sergio, hablamos de venir a tener suceso, a competir bien. Esto nos pasa a nivel personal".

"A veces se asocia a Estados Unidos, Miami, con holidays (vacaciones). No es eso. Queremos competir. Son campeones del mundo, campeones de la liga española. No son futbolistas que no van a venir a competir. No se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre y es lo que venimos a hacer", añadió Martino.

Con respecto a los desafíos para el segundo semestre del año, el nuevo DT del Inter Miami soltó: "En 2023 hay lindos desafíos. Uno es ver si podemos llegar a posiciones de playoffs. Hoy se ve como algo lejano, pero mientras tengamos posibilidades no podemos dejar de intentarlo. La copa nos tiene en una posición privilegiada y hay un nuevo torneo que nos genera ilusión. Es lo que tenemos en 2023 en la parte de competencia. Y tenemos un gran desafío de armar el equipo definitivo de este momento y el inicio de la temporada 2024. Para tener el equipo que va a representar a Inter de Miami".

Para finalizar, Martino se refirió a las exigencias que tendrá en sus primeras semas al frente del club: "La gente siempre reclama resultados inmediatos. Las circunstancias son las que son. Hoy tenemos, como les dije a los futbolistas, tenemos un problema. Venimos a ser parte del problema. Esperamos pronto ser pate de la solución. Tenemos expectativas. Sí, necesitamos un tiempo".