La confesión de Armani tras revertir su mal momento en River: “Se me cayeron…”

A veces, a los hinchas les cuesta criticar a sus ídolos y observan de reojo a quienes lo hacen, en especial aquellos que tiran un comentario negativo en la popular o la platea. En el último tiempo, algunos fanáticos de River empezaron a cuestionar a Franco Armani, que había cometido errores que el equipo de Martín Demichelis pagó caro en su momento. Sin embargo, el sacudón pasó, el Pulpo volvió a responder como antaño y agradeció a los que lo apoyaron en sus horas más bajas.

Platense, Sporting Cristal y Vélez fueron partidos en los que el arquero se equivocó y parte del mundo River comenzó a dudar de las capacidades del campeón del mundo. No obstante, el Monumental se levantó cada vez que Armani tuvo una buena respuesta en los últimos encuentros y el referente dio las gracias por el cariño en tiempos difíciles: "Agradecido con el hincha de River, agradecido de corazón, tanto en lo que respecta a mí como a mi familia, porque está atrás de uno apoyándolo siempre y el cariño que nos brinda es grandísimo”, aseguró.

Tras el partido en el José Amalfitani, las tribunas de la cancha del Millonario reventaron al verlo al arquero, cayó el "olé, olé, olé... Pulpo, Pulpo..." y hubo banderas gigantes para apoyarlo. Luego de la victoria y clasificación en la Copa Libertadores, Armani se acordó de ese momento: "El partido que salí a la cancha contra Defensa y Justicia, que fue suspendido, la verdad se me puso la piel de gallina. Se me cayeron un par de lágrimas porque fue muy emocionante en un momento que por ahí no venía tan bien, pero eso me llenó de energía y me llegó al corazón", expresó en diálogo con el sitio River, el más grande.

Cinco años después de su llegada, el arquero de 36 pirulos tiene una Copa Libertadores, Copa Argentina, Liga Profesional y nada menos que el Mundial de Qatar 2022 en sus vitrinas. Además de tapadas clave en la historia de River, ya suma 237 partidos en el arco del Millonario, mismos que Enzo Francescoli.

"Desde que llegué me recibieron de una manera espectacular y eso que no había jugado ni un partido en River. Eso me lo voy a llevar siempre guardado que es muy lindo y lo estoy disfrutando dentro de la cancha", concluyó Armani, que tiene contrato en el club hasta diciembre de 2024.