Gudiño respondió a las fuertes declaraciones de Tobio contra sus compañeros: "Yo no saldría..."

Huracán perdió ante Guaraní en Paraguay y fue eliminado de la Copa Sudamericana. Para colmo, tras 10 partidos sin ganar, el entrenador Sebastián Battaglia renunció a su cargo. Uno de los que estalló con la derrota es el capitán del equipo, Fernando Tobio, quien acusó a algunos compañeros de falta de compromiso.

En conferencia de prensa y sin dar nombres, Tobio increpó a sus compañeros al expresar: “Hay pibes de 19, 20 años que están poniendo la cara, mientras que otros, por un dolorcito, no viajaron”.

La referencia inmediata fue para con los futbolistas que se quedaron en Buenos Aires y no viajaron a Paraguay por lesión. Uno de ellos es el lateral chileno Guillermo Soto (con una entorsis de tobillo) y el otro el mediocampista Gabriel Gudiño (con un traumatismo en el empeine). También el delantero Juan Fernando Garro, de quien no se informó lesión.

Este jueves y ya después de que pasen algunas horas desde las fuertes declaraciones, quien salió a responderle es el propio Gudiño, quien asegura no haberse sentido aludido por la declaración. "Lo he escuchado por televisión y estoy de acuerdo en un 90% de lo que dijo. Creo que ya no se basa en que vengan técnicos, nosotros somos los que jugamos y los que tenemos que sacar esto adelante",aseguró.

Para argumentar que no se sintió aludido, el futbolista que no habló con Tobio pero asegura que tiene un buena relación con él, se justificó: "Me ha tocado estar en nueve encuentros de los 10 que disputó Seba como entrenador. Y me ha tocado jugar solamente en uno en una posición que no era la mía, que terminé jugando de lateral". Y agregó: "Yo no viajé porque tengo un golpe en el empeine y si viajaba no iba a poder competir. Para no estar al 100 prefería cuidarme"

Luego, comenzó a mostrar discrepancias con sus compañeros. "En lo único en lo que no estoy de acuerdo es en la forma en la que dice que le molesta que haya jugadores que 'por un dolorcito' se bajen. Está perfecto, les pasa a todos que, estando en una situación mala terminen viendo todo negativo. Pero decirlo al aire para que las personas piensen es muy complicado".

Luego le consultaron sobre si considera que los dichos de su compañero iban a ponerle la gente en contra, y señaló: "Yo no saldría a decirlo al aire. Siempre alagando, lo demás no. Pero la gente puede pensar lo que quiera. Nosotros sabemos lo que vivimos el día a día. Quién da el 100 y quién no".

Sin embargo, terminó apoyando a Tobio en el enojo: "Estoy de acuerdo con él, con lo que dijo. Hay que estar conciente en la situación en la que estamos. La única forma de sacar esto adelante es a base de compromiso y haciendo lo que tengamos que hacer para salir".

