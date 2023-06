La llamativa propuesta que recibió Gareca para ser DT tras su salida de Vélez

Así como muchas otras segundas partes, el regreso de Ricardo Gareca a Vélez no fue bueno. El Tigre generó mucha ilusión entre los hinchas del Fortín, pero todo se diluyó tras 12 partidos con una sola victoria. Luego de no poder revertir la pésima situación del club del que es ídolo, el ex DT de la Selección de Perú recibió una propuesta de un exótico país de Medio Oriente.

En los últimos años, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y principalmente Qatar ganaron mucho lugar en el espectro futbolero. Sin embargo, no es tan común escuchar a Bahréin, un archipiélago de 30 islas en el Golfo Pérsico más conocido por sus Grandes Premios de Fórmula 1. Precisamente, desde allí se habrían contactado con Gareca para que dirija la selección nacional.

uD83DuDEA8Ricardo Gareca recibió una propuesta formal para convertirse en DT de la Selección de Bahrain uD83CuDDE7uD83CuDDED, cómo adelantó @bochafa



uD83DuDC49uD83CuDFFEEl entrenador uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pretende conocer detalles del lugar, cultura y nivel futbolístico previo a tomar una decisión. pic.twitter.com/ezMsncvMFX — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 28, 2023

Según informaron diferentes periodistas, el Tigre podría convertirse en el técnico de dicho conjunto árabe: "Ricardo Gareca recibió una propuesta formal para convertirse en DT de la Selección de Bahréin. El entrenador pretende conocer detalles del lugar, cultura y nivel futbolístico previo a tomar una decisión", aseguró el periodista Germán García Grova, de TyC Sports. Aunque parezca sorprendente, el ex Vélez sería el tercer técnico argentino de este conjunto, tras Gabriel Calderón (2012-13) y Sergio "Checho" Batista (2015-16).

De concretarse su llegada, el Tigre estaría frente a su segundo trabajo como entrenador de una Selección nacional. La historia futbolera de Bahréin es desconocida: su mejor resultado en una Copa Asiática es un cuarto puesto en siete participaciones y nunca jugó un Mundial, aunque llegó a dos repechajes (2006 y 2010) y en ambos cayó derrotado.

Bahréin está ubicado en el puesto 85 del ranking FIFA.

Más allá de esto, el hecho de que la próxima Copa del Mundo tenga 48 equipos abre el juego para aquellas selecciones a las que les cuesta llegar a la máxima cita. La Confederación Asiática de Fútbol tiene ocho cupos para repartir de cara a 2026.

Bahréin es un archipiélago en el que viven poco más de un millón y medio de personas. Su sistema político es la monarquía y su idioma principal es el árabe, aunque el inglés también predomina. Esto se debe a que fue un protectorado de Reino Unido hasta hace poco más de 50 años. Su capital se llama Manama, está ubicada al noreste del país y tiene apenas 150 mil habitantes.