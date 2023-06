Video: la sorpresiva aparición de Gallardo en el recital de La Bersuit y cómo reaccionó el público

Luego de rechazar la oferta que le hizo Olympique de Marsella, Marcelo Gallardo regresó al país y disfruta sus días libres. El Muñeco visitó el River Camp, para ver a uno de sus hijos que juega en las inferiores del club, después disfrutó del show de No Te Va a Gustar en el Luna Park y el sábado sorprendió a todos en el recital de La Bersuit Vergarabat en el microestadio de Ferro.

Gallardo siempre mostró su admiración hacia el grupo y no quiso perderse el festejo de los 25 años del disco Libertinaje. Es por eso que, además de asistir para acompañarlos, subió al escenario cuando finalizó para saludar a la multitud presente y tomarse la foto final. Los presentes, en tanto, reaccionaron con la tradicional ovación "Muñeco, Muñeco".

El ex DT de River descartó días atrás marcharse a Francia para dirigir al Marsella, quien eligió al español Marcelino García Toral para asumir el cargo. El presidente del Marsella, Pablo Longoria, tenía desde el inicio en mente la idea de contratarlo, aunque lo dejó en pausa ante la posibilidad de la llegada del Gallardo.

Pero, al parecer, el exentrenador de River había pedido refuerzos importantes para ir por el título en la Ligue 1 y avanzar en la Champions League, pero desde el club francés no sólo que no confirmaron los deseos del entrenador argentino, sino que sintieron que Gallardo no tenía "muchas ganas" de asumir el cargo.

Sería la primera vez que Marcelino dirija fuera de España, tras iniciar su carrera como entrenador en el CD Lealtad en 1997, para pasar por Gijón (2003-2005), Santander (2007-2008), Sevilla (2011-2012), Villarreal (2013-2016) y Valencia (2017-2019).