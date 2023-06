"Si la ACTC nos autoriza, voy a correr con un Camaro en el Turismo Carretera"

La noticia salió ayer a la luz y generó una revolución en el Turismo Carretera. El Pradecon Racing trabaja en el armado de dos Chevrolet Camaro, con los que buscarán desembarcar en la categoría a partir del 2024 y continuar con la renovación de modelos que inició Toyota con el Camry. Además, Alberto Jaime, confirmó que una de esas unidades será para Christian Ledesma.

Christian Ledesma sería el primero en subirse al Camaro.

Tras la salida de Agustín Canapino, actualmente en la IndyCar, el marplatense pasó a ser el principal referente de la marca y será fundamental para contagiar al resto de los usuarios para que se animen al cambio. En diálogo con Solo TC, el campeón de la temporada 2007 expresó: "Si la ACTC nos autoriza, voy a manejar un Camaro".

"En caso de conseguir la habilitación vamos a comenzar con la construcción de los autos. Si obtenemos el visto bueno, la idea es realizar el pedido de las autopartes a General Motors de Estados Unidos para comenzar el proceso de construcción. Si esto se concreta sería algo muy importante", agregó Ledesma.

Así luciría el Camaro de TC.

Quien aclaró que hasta verlo en pista, se mantendrá mesurado al respecto: "Todavía me cuesta asimilar el hecho de formar parte directa –como equipo y piloto- de la revolución del Turismo Carretera. Es algo lindo, importante, pero hasta que no esté plasmado no me quiero adelantar a los hechos".

Alejandro Iuliano (gerente técnico de la ACTC), resumió: "La idea que tiene la ACTC de presentar los dos primeros prototipos de los modelos Camaro y Mustang para el 2024. En ese sentido el plan es trabajar con ellos para poder llegar con el armado a tiempo y poder hacer las primeras pruebas, para que a la hora de que estén en pista sean competitivos".