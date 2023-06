La noticia bomba que revoluciona al Turismo Carretera: "Armaremos dos Camaro y uno será para..."

El Turismo Carretera sigue dando pasos par renovar los modelos que competirán en las próximas temporadas y, luego del ingreso del Toyota Camry, ahora llegaría el Chevrolet Camaro. Así lo confirmó el Pradecon Racing, escudería que debutará en la máxima el próximo año, y que comenzará a trabajar en el armado de dos flamantes unidades para estrenar en 2024.

Christian Ledesma sería el primer usuario de Chevrolet en manejar un Camaro.

Alberto "Willy" Jaime, en diálogo con el sitio Solo TC, expresó: “Hubo una reunión en la ACTC y anunciaron el proyecto. Si ellos lo autorizan, vamos a tener 2 Camaro, vamos a fondo. Compramos los motores nuevos y vamos con eso. Uno de los Camaro sería para Christian Ledesma y el otro para un pibe joven y rápido".

"Los motores van a ser de Gardelito Fernández y la parte técnica no está confirmada todavía porque hasta que (Federico) Raffo no termine con sus temas no se puede confirmar nada. Estamos muy entusiasmados con este proyecto, pero dependemos de la autorización de la categoría", agregó el titular de la estructura con base en Escobar.

Hugo Mazzacane, cuando el certamen estaba comenzando, fue consultado sobre la renovación de modelos dentro de la categoría y fue claro en sus conceptos: “Para el 2024 entendemos que el Turismo Carretera debe aggiornarse y mejorar su imagen, y para eso tenemos que trabajar y mucho. Pueden llegar otros modelos…pero siempre, estamos hablando de Ford, Chevrolet, Dodge".

"Estos autos de ahora, que la mayoría comenzaron a usarse en el año ’70, van a seguir. Entiendo que durante 2024, 2025 y 2026", aclaró. Ahora, y con la noticia fresca, esos dichos comienzan a tomar forma y resta saber qué equipo se animarán al cambio pensando en lo que vendrá.