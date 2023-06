"Si yo no estuviera, las cosas serían muy diferentes para Red Bull"

Max Verstappen es el actual bicampeón mundial de la Fórmula 1 y se encuentra líder en la presente temporada. El neerlandés viene de quedarse con el Gran Premio de Canadá, donde sumó su sexta victoria del calendario 2023 y la número 100 para la escudería Red Bull.

Su compañero en Red Bull, el mexicano Checo Pérez, acabó en el puesto 6 en Canadá y conserva la segunda posición de la temporada pero ya con una distancia que se amplió a 69 puntos. Su nivel viene siendo de mayor a menor. Tal es así que en las últimas carreras no logró llegar a la Q3. En Mónaco no puntuó, en España quedó cuarto y ahora sumó otra decepcionante actuación.

Max Verstappen.

En este marco el neerlandés Verstappen se refirió a la actualidad de la escudería y dejó una resonante frase que le pega de lleno al mexicano. Sobre la temporada, señaló: "Si yo no hubiera estado, las cosas serían muy diferentes para Red Bull".

Luego, analizó el presente de su compañero: "No me alegraría no llegar a la Q3 tres veces seguidas. Tampoco me preocupa. Estoy bastante ocupado en mi lado del garaje. Presto mi atención a eso", señaló, contundente.

Checo Pérez.

Si bien Red Bull domina el campeonato actual de la Fórmula 1, la situación de sus pilotos es bastante diferente. El próximo Gran Premio de la F1 será el 2 de julio en Austria, en el circuito Red Bull Ring, donde Checo Pérez tendrá una gran oportunidad para revertir el mal presente y acallar las tensiones.