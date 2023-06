La llamativa aclaración de Alario a los hinchas de River y una fuerte denuncia: “Amenazaron de muerte a mi pareja”

Días atrás, Lucas Alario visitó el nuevo estadio Monumental y llenó de ilusión a los hinchas de River al decir que le encantaría volver más adelante. Sin embargo, algunos fanáticos tomaron sus dichos como un desprecio hacia el club y, según contó en sus redes sociales, su pareja (Agustina Albertario) recibió repudiables amenazas por el hecho de estirar su regreso a Núñez.

La denuncia la realizó mediante una historia en su cuenta personal, donde escribió: "Les agradezco siempre el cariño que me muestran y, por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real".

"Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y ya la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones. Muchas gracias", agregó Alario, actual delantero Eintracht Frankfurt.

¿Qué dijo Alario? "Pasé a visitar a mis compañeros y me jodieron para que vuelva. Siempre es bueno volver al club. El Monumental quedó espectacular. Parece un estadio de Europa. Pasé dos años hermosos en River y más adelante me gustaría volver. En lo personal no estoy muy cómodo en Alemania".

En su etapa en Núñez bajo el mando de Marcelo Gallardo el Pipa levantó la Copa Libertadores 2015 así como también la Suruga Bank 2015, la Copa Argentina 2016 y 2017 y la Recopa Sudamericana 2016. Además, en 82 partidos convirtió 41 goles, un promedio de un tanto cada dos presentaciones.