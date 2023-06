La fulminante frase de David Garzón sobre el complicado presente de Huracán: "Hace dos meses que..."

Huracán no atraviesa su mejor momento. El pasado 10 de mayo el Globo presentó oficialmente a Sebastián Battaglia como director técnico, reemplazando en el cargo a Diego Dabove, quien abandonó su puesto por la falta de resultados que obtuvo en el último tiempo.

En las 20 fechas que ha disputado hasta el momento en lo que va de la Liga Profesional, el Quemero acumula apenas 18 puntos y se encuentra uno por encima de Arsenal, que ocupa el último puesto de la tabla de posiciones. Por su parte, en la Copa Sudamericana, ocupa el último puesto del Grupo B y para clasificarse a octavos de final deberá vencer a Guaraní (Paraguay), que es el líder, en condición de visitante.

#AHORA | David #Garzon, presidente de #Huracan



"Hace 2 meses que no le ganamos a nadie y por eso la gente deja de pensar que el estadio está hermoso y que la Quemita no para de crecer".



En 'Doble Amarilla Radio'

En este contexto, quien alzó la voz fue David Garzón. El presidente de Huracán habló con el programa Doble Amarilla de D Sports Radio y no ocultó su preocupación por el presente del equipo: “No estamos pasando un buen momento, tenemos que redoblar esfuerzos para salir de esta racha. Algo estaremos haciendo mal para tener este presente".

Más adelante, soltó una fuerte frase que resume la actualidad futbolística del plantel: "Hace 2 meses que no le ganamos a nadie". Además, sobre esta situación el mandamás añadió: “No voy a negar que me preocupa el descenso, pero más me preocupa no poder revertir la situación”.

Para finalizar, Garzón se refirió a la figura de Sebastián Battaglia, a quien se lo vio muy afectado luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata: "Pensé que se iba. Lo ví muy golpeado. Llegué, estaba dando la práctica como corresponde y los jugadores se juntaron con él para darle apoyo".