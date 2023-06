La ilusión como bandera

El ciclo de Lionel Scaloni estuvo plagado de éxitos. Tras el tercer puesto en la Copa América 2019, levantó la Copa América 2021, la Finalísima 2022 y el Mundial 2022, logro máximo que se terminó de festejar en los amistosos del mes de marzo, donde Argentina vino al país a festejar los títulos obtenidos y venció a Panamá (2-0) y a Curazao (7-0).

En la lista de convocados de cara a los amistosos con Australia e Indonesia se puede ver que Scaloni comienza a preparar su segundo ciclo rumbo a lo que viene: algunos que estuvieron ya no están y empiezan a aparecer caras nuevas. Comenzando en el arco Franco Armani no fue convocado: su edad y un presente no tan bueno son los que sacaron al Pulpo de la Selección, más allá de la protocolar respuesta del DT sobre evitar sacarle un jugador a River en la recta final de la liga que lidera. Otra ausencia es la de Alejandro “Papu” Gómez, con muchas especulaciones en torno al motivo de su salida del plantel.

Lionel Scaloni, DT campeón del mundo.

Los "Correas" son otra historia: Scaloni decidió no convocarlos por motivos meramente futbolísticos. Diferente es el caso de Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Lautaro y Lisandro Martínez, que se quedaron en sus respectivos clubes recuperándose de lesiones o poniéndose a punto para la próxima temporada. Algunas de las caras nuevas que comienzan a verse son Walter Benítez, el arquero chaqueño de 30 años que se destaca en el PSV de Países Bajos. El surgido en las canteras de Quilmes tuvo un gran paso por el Niza de Francia, que lo llevó a uno de los clubes más grandes de Holanda.

Otro jugador convocado es Leonardo Balerdi, defensor central de 24 años surgido de Boca que juega en el Olympique de Marsella y con un paso fugaz por el Borussia Dortmund, que lo vendió al equipo francés. En la Selección argentina tiene 15 minutos jugados: 7 ante México y 8 ante Ecuador.

Un compañero de saga que también se suma a la lista es Facundo Medina, el zurdo de 24 años surgido de las inferiores de River, donde no llegó a debutar oficialmente. De paso por Talleres, su gran nivel lo hizo saltar a Europa y actualmente juega en el Lens de Francia, equipo que se clasificó a la próxima Champions. Con la Selección disputó los Juegos Olímpicos 2020 y participó en las Eliminatorias, jugando 1 minuto frente a Bolivia y 9 ante Uruguay.

También está Facundo Buonanotte, volante ofensivo zurdo de 18 años que juega en el Brighton de la Premier League. Surgió de Rosario Central, pero su visión, gambeta y velocidad hicieron que su salto a Europa sea muy rápido.

La estrella de los "novatos" es Alejandro Garnacho: desde su aparición todos hablan de él, nació en España hace 18 años, juega en el primer equipo del Manchester United y es uno de los principales candidatos a tomar el puesto de Di María el día que el Fideo le ponga un stop a su gran carrera con la celeste y blanca.

Alejandro Garnacho, del Manchester United.

Por último Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, surgido de las inferiores millonarias y con pasos por Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y actualmente en Napoli, último campeón de la Serie A. En la Selección mayor jugo 5 amistosos y convirtió un gol ante Guatemala.

La lista final de los seleccionados quedó conformada de la siguiente manera.

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez. Defensores Nahuel Molina, Germán Pezzella, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Facundo Buonanotte.

Delanteros: Lucas Ocampos, Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez, Giovanni Simeone, Alejandro Garnacho y Nicolás González.

El nuevo sueño está en marcha, con los de antes y con los nuevos. La ilusión vuelve a ir en aumento luego de haber llegado a lo máximo. Mantener a la Selección argentina en lo más alto no será una tarea nada fácil, pero tenemos a Scaloni, tenemos a los pibes y tenemos a Lionel.

*Martiniano Patri, periodista y relator deportivo.