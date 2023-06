La sentencia de Campazzo sobre su excompañero Nikola Jokic, flamante campeón de la NBA: "Jugué con Manu y Scola, pero él..."

Este lunes, los Denver Nuggets le pusieron la guinda a un pastel que cocinaron durante muchos años y alzaron el primer título de la NBA en su historia. El equipo del estado de Colorado llegó a los playoffs como número 1 del Oeste, pero nadie realmente lo ponía entre los máximos candidatos al anillo. En un partido más friccionado que jugado, Nikola Jokic y compañía sellaron la cuarta y decisiva victoria ante Miami Heat y el serbio fue proclamado MVP de las Finales, algo que no sorprende en absoluto a Facundo Campazzo, su excompañero.

No fue hace tanto tiempo atrás cuando los amantes del básquet en Argentina regañaban con los Nuggets de Campazzo. El cordobés jugó dos temporadas enteras con los flamantes campeones de la NBA hasta que Michael Malone decidió no contar más con él. Misma suerte corrieron Will Barton, Bones Hyland y Monte Morris, que competían por minutos con el base albiceleste, en lo que fueron algunos de los cambios que llevaron a Denver al siguiente nivel.

Sin embargo, lo que no varió ni un poquito fue el plan de ir detrás de Jokic. Antes de comenzar esta campaña, el serbio ya había ganado dos MVPs de temporada regular, pero la prensa y fanáticos de otros equipos le recriminaban su producción en playoffs. Las dudas quedaron disipadas de inmediato tras estas Finales, pero nunca existieron para Campazzo: "Nunca, nunca vi un jugador como Jokic, para ser honestos", disparó.

Campazzo y Jokic, de buena relación fuera de la cancha.

En charla con Chit Chat, el podcast de la Euroliga, el cordobés elogió a su excompañero en los Nuggets y lo comparó con otras glorias que tuvo a su lado: "Jugué con Manu [Ginóbili], con [Luis] Scola, diferentes tipos de jugadores, pero Jokic es muy diferente a todos y puede hacer todo. Cuando se postea, nadie puede pararlo. Cuando juega en el eje de cancha, nadie puede pararlo. ¿Jugás el pick and roll? Nadie puede frenar su tiro", expresó.

uD83CuDFC6 Facu Campazzo y Luca Vildoza se consagraron campeones de la Superliga de Serbia uD83CuDDF7uD83CuDDF8 con el @kkcrvenazvezda tras vencer 82-72 al FMP Zeleznik y quedarse con la serie final por 2-0



¡Felicitaciones chicos! uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/TkosG9Rfdw — Argentina Básquet (@cabboficial) June 11, 2023

Además, Campazzo destacó qué es lo que hace especial a Jokic, que a sus 28 años se erigió como el mejor jugador del mundo: "Él mejora mucho. No es una sorpresa verlo en el gimnasio haciendo pesas después de los partidos. De local o visitante, no importa, es un atleta super profesional. Es increíble, ve todo antes que el resto y hace mejor al resto. Luego de jugar con él, sos un mejor jugador", concluyó quien salió campeón de la Liga de Serbia, tierra natal del Joker, y espera por su futuro club.