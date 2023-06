La tajante respuesta del DT de Talleres sobre si le pueden arrebatar la punta a River: "Podremos decir que…"

Javier Gandolfi, valoró el triunfo que su equipo obtuvo ante Arsenal, pero a la vez fue cauto pese a quedar a solamente un punto de River que esta noche jugará ante Banfield en el Florencio Sola. El entrenador de Talleres de Córdoba no ocultó su felicidad pero intentó bajar un poco la expectativa de los fanáticos quienes se ilusionan con pelearle el campeonato al Millonario.

Al respecto, dijo: "A medida que pasan las fechas la ilusión de la gente es normal. A nosotros nos alegra, pero primero pensamos en el partido contra Lanús… Podremos decir que somos candidatos cuando falten menos fechas. Para seguir en esta línea tenemos que estar en eje. Talleres está en crecimiento, aunque el torneo esté avanzado".

Abrazados a una ilusión uD83DuDC99uD83EuDD0D ¡uD835uDC7BuD835uDC76uD835uDC6BuD835uDC76uD835uDC7A uD835uDC71uD835uDC7CuD835uDC75uD835uDC7BuD835uDC76uD835uDC7A, uD835uDC7AuD835uDC70uD835uDC6CuD835uDC74uD835uDC77uD835uDC79uD835uDC6C!



uD83CuDFA5 Compartimos el resumen de la #Fecha20 uD83CuDD9A @arsenalfutbolclub



uD83DuDD35? #VamosTalleres #TorneoBinanceuD83CuDFC6 pic.twitter.com/alADKtYMPn — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) June 11, 2023

"Agradecemos el apoyo de la gente, en un estadio completo. Queremos ir por el siguiente objetivo" agregó y analizó lo sucedido ante el equipo de Sarandí: "No lo definimos, no lo pudimos cerrar. El rival no nos lastimó pero sabíamos que teníamos que estar finos para encontrar espacios. A mí entender nos costó, no estuvimos cómodos para definirlo".

"Estamos felices, estamos muy bien, creo que para seguir en esta línea tenemos que estar en eje. Me pone muy feliz que a la gente le guste ver a Talleres, tenemos que seguir por la misma línea", contó Gandolfi quien, además, agradeció “el apoyo de la gente, que alentó con un estadio completo".

Por otra parte, el DT que estuvo cerca de ser ayudante de Martín Demichelis en River, reconoció que el parate que se aproxima el fin de semana debido a la fecha FIFA servirá para recuperar a algunos futbolistas que están con sobrecargas: “Van a tener un poco más de recuperación los que vienen jugando, sirve para recuperar lesiones”, concluyó.