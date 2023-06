El lamento de Insúa tras el tibio empate de San Lorenzo como local: "Nos faltó..."

San Lorenzo dejó pasar una nueva oportunidad de acercarse a River y Talleres. En condición de local, el Ciclón igualó sin goles ante Central Córdoba de Santiago del Estero y podría culminar la fecha en la cuarta posición, si es que Estudiantes de La Plata logra sumar de a tres este martes en su visita a Colón de Santa Fe.

Post partido Rubén Darío Insúa, quien este lunes por la tarde llegó a 100 partidos como director técnico del Cuervo, enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y analizó la actuación de su equipo, el cual sumó su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria en la Liga Profesional.

uD83DuDC99??uD83DuDC4F Rubén Insua, que está cumpliendo 100 partidos como DT de #SanLorenzo, recibió la merecida ovación en el Bidegain.



El presidente Horacio Arreceygor le entregó una camiseta y un hermoso cuadro, con imágenes de sus dos ciclos al frente del Ciclón. pic.twitter.com/T6ly4kWYix — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 12, 2023

"Fue un partido donde, sobre todo en el segundo tiempo, tuvimos el dominio exclusivo del juego. No tuvimos eficacia para definir en el área rival. En el primer tiempo el equipo estaba un poco nervioso y nos costaba hilvanar jugadas en el campo rival. En el segundo tiempo mejoramos, pero no tuvimos eficacia", comenzó el Gallego.

Además, sobre la falta de puntería en los metros finales, Insúa añadió: "Nos faltó eficacia en el arco rival, las situaciones que tuvimos no la pudimos marcar. En el segundo tiempo el rival nos cedió la iniciativa, se defendió y no pateó al arco. Nosotros todas las que tuvimos, no las pudimos convertir".

En cuanto a lo que le queda a San Lorenzo en el actual semestre, el DT soltó: "Quedan siete fechas en el campeonato. En la Copa Argentina ya hemos pasado a 16° de final. Nos queda un partido por Copa Sudamericana, que se juega el 27 de junio. Empezaremos a trabajar el día jueves en el próximo partido que es el de Estudiantes de La Plata. Después, sucesivamente, iremos trabajando cada partido que nos toque".

Para finalizar, Rubén Darío Insúa fue consultado sobre sus sensaciones luego de la marca que cumplió este lunes por la tarde: "La verdad es que me tomó un poquito de sorpresa. No sabía que cumplía 100 partidos. La verdad que me enteré ahí en el campo de juego".