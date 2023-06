Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó la "Carrera de los Millones" en Rafaela

Santiago Mangoni se impuso de punta a punta y se quedó con la denominada "Carrera de los Millones", séptima fecha de la temporada del Turismo Carretera. El de Balcarce logra así su tercera victoria en la máxima y consigue el ítem necesario para poder pelear por el campeonato. Valentín Aguirre (Dodge) y Matías Rossi (Toyota) completaron el podio en Rafaela.

"Increíble. Ganar en el TC es tan lindo que es indescriptible. No se puede explicar. Cuando Valentín quedó atrás mío me preocupé. sabía que tenía un auto igual al mío, es mi compañero. Así que lo único que hice fue ir a fondo, sin mirar los espejos. Este fin de semana me lo tomé paso a paso y muy feliz. No sé que voy a hacer con la plata, ganar en el TC no es algo de todos los días, y seguramente el equipo tendrá su merecido", dijo el piloto del JP Carrera sobre los 4 millones de pesos que recibirá por ganar.

Después se ubicaron Mariano Werner (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet), Juan Martín Trucco (Dodge), Marcos Landa (Torino), Andrés Jakos (Toyota), Germán Todino (Dodge) y Marcos Quijada (Dodge) completaron los diez primeros del clasificador.

A falta de 3 fechas para la culminación de la Etapa Regular, el líder del campeonato sigue siendo Jonatan Castellano (Dodge). Debido a la deserción de Julián Santero (Ford) el nuevo escolta de Castellano es Mariano Werner (Ford), a un punto del Pinchito.

En la división telonera TC Pista ganó el entrerriano Agustín Martínez (Ford), hijo de Omar ‘Gurí’ Martínez, mientras que el chubutense Lucas Valle (Dodge) terminó segundo. La tercera colocación correspondió al cordobés Facundo Chapur (Torino). La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo en el autódromo de Posadas, el 1 y 2 de julio.