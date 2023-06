Qué dijo del presidente de Atlético Nacional ante el rumor de una ida de Armani de River: "En estos momentos…"

El momento que atraviesa Franco Armani no es el mejor. El arquero de River falló en momentos importantes, tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores, y los hinchas le soltaron la mano pese a todo lo que consiguió con el club de Núñez. Las fuertes críticas llevaron a que su esposa lanzara filosos tuits para defender al campeón del mundo y hasta se habló de la chance de que deje el Millonario para volver al club donde desea retirarse: Atlético Nacional de Medellín.

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente de la institución cafetera salió al cruce de las versiones y desestimó una posible contratación de Armani: “En estos momento no estamos en condiciones de afrontar un contrato como el de Armani. Su nombre no está en consideración en estos momentos, hay muchos chicos que tenemos que darle vuelo".

uD83DuDD0A AUDIO. "No tenemos capacidad de traer jugadores del costo de Franco Armani"



Mauricio Navarro - Presidente de Atlético Nacional, en #ComoTeVa de @dsportsradio pic.twitter.com/H4nBPGldCF — DATOS NACIONAL (@datosnacional) May 31, 2023

"Nosotros no tenemos la capacidad de traer jugadores como Franco. En el plantel hay muy buenos arqueros en estos momentos. Tuvimos una restructuración económica y futbolística, por eso no estamos en condiciones de pedirle que vuelva. Es un ídolo de la casa y eso lo sabe, lo queremos mucho. Ojalá se pueda retirar acá, pero por el momento no es una posibilidad", expresó.

Luego, en diálogo con Dsports Radio, Mauricio Navarro explicó: Contamos con Kevin Mier, que tiene todas las cualidad de un arquero moderno, y (Harlen) Chipi Castillo, que fue campeón con Deportivo Pereira. Además está el de la Sub 20 (Luis) Marquines. Tenemos tres jugadores y traer un portero como Armani, que cabe en cualquier club, no permite que ellos puedan desarrollarse".

"A Armani le agradecemos lo que hizo por la institución, nunca tuvimos la intención de venderlo, sino que River hizo uso de la opción, y le agradecemos", cerró el titular de Nacional. Armani, de igual manera, tiene contrato con el Millonario hasta diciembre del 2024 y para Martín Demichelis sigue siendo importante.